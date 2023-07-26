Главный онколог ПФО Хасанов: Мы достигли увеличения пятилетней выживаемости пациентов

XII Съезд онкологов России состоялся в период с 18-20 мая 2023 года в Самаре и прошел под лозунгом «От ранней диагностики – к эффективному лечению». Мероприятие собрало ведущих российских и мировых специалистов онкологического профиля, которые поделились своими достижениями в науке.

Обсуждение самых актуальных вопросов онкологической практики, подходы к диагностике и лечению злокачественных новообразований стали главными темами на пленарном заседании в Самаре.

Одним из его участников стал главный онколог ПФО, член-корреспондент РАН, директор Казанской государственной медакадемии Рустем Хасанов. В интервью газете «Республика Татарстан Онлайн» он рассказал об итогах съезда и достижениях Татарстана в борьбе против онкологических заболеваний.

По его словам, ежегодные встречи, съезды ассоциации онкологов и научные открытия в этой области дали властям переосмыслить своё отношение к этой серьезной проблеме. Минздрав выделил на порядок больше средств, за счет чего случилось обновление баз облучателей, была произведена замена устаревшего диагностического оборудования, а также были получены новые препараты для химиотерапии и поставлен новый магнитно-резонансный томограф. Как отмечает онколог, такие изменения коснулись многих клиник в стране. Доклады, прозвучавшие на секционных заседаниях от коллег из разных регионов, продемонстрировали, какие результаты дали эти государственные вложения.

«Мы достигли увеличения пятилетней выживаемости пациентов с момента выявления онкологического заболевания, сокращения летальности в течение одного года, роста выявленных на ранних стадиях злокачественных новообразований» - заявил Хасанов.

Татарстан имеет все шансы достигнуть к 2024 году плановых показателей. В части выявления злокачественных опухолей на ранних стадиях мы в Приволжском округе первые – 62,5 процента у нас было уже в 2022 году. И одногодичная летальность у нас самая низкая в округе, и пятилетняя выживаемость выше, чем у соседей – убежден Хасанов.

Рак — это множество различных заболеваний. За последние 10 лет специалисты выяснили, что существует более 200 различных типов и подтипов рака. Это способствовало переходу от универсального подхода в лечении пациентов к персонализированной терапии.

По мнению Хасанова, безденежье в фармацевтической отрасли, отсутствие финансирования со стороны государства и непонимание финансовой выгоды от производства таких лекарств – основные причины того, что лучшие разработки появляются в основном на Западе.

«К счастью, сейчас ситуация диктует активное развитие отечественной фармакологии. Кроме того, в России сегодня успешно разрабатывается система адресной транспортировки лекарственного вещества — «боевого заряда» к пораженному раком органу. Представьте, диагностический аппарат ищет больное место, показывает скопление злокачественных клеток, а «беспилотник» сбрасывает туда дозу препарата. Как эксперт РАН я получаю порой по несколько научных работ в день на эту тему и вижу, насколько продвинулось их качество. Всего десять лет назад мы сто процентов таких препаратов получали из-за рубежа, а сейчас используем почти половину наших. Так что перспективы, можно сказать, радужные!» - заключил директор Казанской медакадемии.

Ежегодный съезд онкологов России – крупнейшее научное мероприятие, которое является ярким примером продуктивного взаимодействия специалистов-онкологов, важнейшей целью которого является максимальная консолидация усилий медицинского сообщества в борьбе с онкопатологией.