Главный онколог ПФО объяснил татарстанцам, какие привычки помогут избежать рака

Главный онколог Приволжского федерального округа, директор КГМА, член-корреспондент РАН Рустем Хасанов на пресс-конференции в «Татар-информе» поделился простыми истинами, которые помогут избежать появления онкологии.

«Это здоровый образ жизни. Не нужно зацикливаться, нужно жить. Кушать здоровую пищу, не злоупотреблять, ходить, бегать, улыбаться», – перечислил профессор.

Главный онколог ПФО вспомнил результат масштабного исследования одного из западных университетов, которое гласило, что меньше всего раком болели люди, которые делали добро.

По словам Рустема Хасанова, очень важно проходить профосмотры и диспансеризацию. Благодаря постоянным проверкам здоровья новообразование можно будет обнаружить на ранней стадии и без труда вылечить болезнь.

«Мы еще не победили рак. К сожалению, этого еще не произошло. Но достижения впечатляющие. Если в 2009 году в Татарстане была 46% пятилетняя выживаемость больных со злокачественными образованиями, сегодня она составляет почти 60%. Это ли не победа? Тоже самое могу сказать про ранние формы – более 62% случаев мы выявляем на ранних стадиях», – заметил он.