Главный неонатолог РФ и глава Минздрава РТ обсудили в Казани тенденции лечения младенцев

В Казани состоялось совещание с участием министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова и главным неонатологом Министерства здравоохранения России, ректором Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета Дмитрия Иванова. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе республиканского министерства.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

«На совещании главные врачи больниц республики и гости обсуждают клинические случаи и новые тенденции в лечении заболеваний у детей», – рассказали в Министерстве здравохранения РТ.

Ведущие эксперты Санкт-Петербургского педиатрического университета приехали в столицу РТ по поручению главы Минздрава Российской Федерации Михаила Мурашко.

Цель поездки – оценить, на каком уровне в Татарстане оказывается помощь новорожденным и роженицам.