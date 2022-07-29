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Здоровье
29 июля 2022  12:57
Эвелина Киселёва

Главный неонатолог РФ и глава Минздрава РТ обсудили в Казани тенденции лечения младенцев

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В Казани состоялось совещание с участием министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова и главным неонатологом Министерства здравоохранения России, ректором Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета Дмитрия Иванова. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе республиканского министерства.

 

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

«На совещании главные врачи больниц республики и гости обсуждают клинические случаи и новые тенденции в лечении заболеваний у детей», – рассказали в Министерстве здравохранения РТ.

Ведущие эксперты Санкт-Петербургского педиатрического университета приехали в столицу РТ по поручению главы Минздрава Российской Федерации Михаила Мурашко.

Цель поездки – оценить, на каком уровне в Татарстане оказывается помощь новорожденным и роженицам.

 

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ 

 

#минздрав рт
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