Главный неонатолог РФ: Татарстан готов тестировать всех младенцев на 36 редких болезней

Через полгода в Татарстане начнут тестировать каждого новорожденного на 36 тяжелых заболеваний. Главный неонатолог России в интервью «Татар-информу» рассказал, как будет проходить скрининг, каков уровень оказания помощи самым маленьким пациентам в республике, и дал советы будущим мамам, как родить здорового ребенка.

Главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов (в центре) рассказал, что у каждого родившегося малыша из пяточки будут брать несколько капель крови, чтобы протестировать на 36 заболеваний Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Год назад в День защиты детей Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву с 2023 года начать проверять всех новорожденных на 36 заболеваний. Сейчас, к слову, их тестируют на пять болезней.

Главный неонатолог Минздрава России, ректор Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета Дмитрий Иванов в интервью «Татар-информу» рассказал, что у каждого родившегося малыша из пяточки будут брать несколько капель крови.

Образцы на исследование будут отправлять в Уфу – ее выбрали местом проведения анализов в Приволжском федеральном округе.

«Если выявить сразу, лечится диетой, если не обнаружить – поражение мозга»

36 болезней, на которые начнут тестировать младенцев, связаны с обменом веществ. К примеру, по словам главного неонатолога Минздрава России, одна из них лечится диетой, но если ее не соблюдать, может случиться тяжелейшее поражение мозга.

Система здравоохранения в Татарстане и по всей России уже готова начать объемную работу по тестированию Фото: © «Татар-информ»

«Врожденных заболеваний, в том числе и орфанных, достаточно много, порядка четырехсот. На сегодняшний день не все из них лечатся. В этот скрининг включены заболевания, у которых сегодня существуют методы лечения. Иногда они очень дорогие. Например, одна доза для лечения спинальной мышечной атрофии может стоить 6 млн долларов, но по решению Президента России создали ‘’Круг добра’’. Всех детей с этим заболеванием фонд обеспечивает лекарством», – рассказал Дмитрий Иванов.

Система здравоохранения, заверил главный неонатолог Минздрава РФ, в Татарстане и по всей России уже готова начать эту объемную работу.

«Была проведена кропотливая работа со всеми регионами, под это выделили средства, оценили логистику, возможности оборудования – где его не было, закупили, провели пилотные исследования», – отметил ректор педиатрического университета Санкт-Петербурга.

К слову, в пилотных регионах благодаря исследованию уже выявили детей с редкими болезнями.

«Внедрение системы скрининга на редкие заболевания по всей стране приведет к снижению болеющих, смертности и инвалидизации», – добавил врач.

Младенческая смертность в РТ снижается уже десять лет, и это результат планомерной работы Фото: © «Татар-информ»

Младенческая смертность в РТ ниже, чем в России, Европе и США

«По представлениям юристов, экономистов и врачей, уровень младенческой смертности отражает уровень развития медицины в целом. Если страна или регион может оказывать помощь нашим самым маленьким согражданам, то она может справиться и со всеми остальными проблемами», – рассказал доктор медицинских наук.

Этот показатель измеряется в промилле, одна промилле – это один погибший во время рождения ребенок на тысячу появившихся на свет живыми.

По указу Президента РФ Владимира Путина вся Россия должна достичь показателя не более 4,5 промилле к 2024 году.

Дмитрий Иванов отметил, что во всех регионах младенческая смертность находится на разном уровне. Раньше в среднем по стране показатель был 7,5 промилле, к примеру, десять лет назад в год погибали до 20 тысяч новорожденных.

«Есть данные Росстата за первые пять месяцев текущего года, показатель составляет в стране 4,4 промилле, в 2021 году – 4,5. Вся страна указ Президента выполнила. Есть регионы, которые имеют выдающиеся успехи на этом фоне, один из этих регионов – Татарстан», – отметил главный неонатолог России.

В республике это значение сегодня равняется 2,9 промилле.

Врач добавил, что, к примеру, в Западной Европе этот показатель 4-3,5 промилле, в США – 5,6.

В республике создали трехуровневую систему оказания помощи беременным, снабжают перинатальный центр, модернизируют родильные дома и ФАПы в селах Фото: © «Татар-информ»

«В РТ спасают огромное количество детей во время рождения»

«Возникает логичный вопрос, как региону удалось этого достичь. Здесь надо отметить беспрецедентное внимание руководства региона и Минздрава и регионального, и федерального даже не к механическому показателю, а к системе службы родовспоможения и детства», – поделился мнением неонатолог.

Дмитрий Иванов отметил, что младенческая смертность в РТ снижается уже десять лет и это результат планомерной работы: в республике создали трехуровневую систему оказания помощи беременным, снабжают перинатальный центр, модернизируют родильные дома и ФАПы в селах.

«Мониторинг за каждой беременной женщиной, подчеркиваю, за каждой. И Минздрав, и Перинатальный центр отслеживают любую беременную, особенно если это касается женщин с высоким уровнем риска, которые представляют группу опасности. Планомерная работа в течение десятилетия привела к тому, что Татарстан имеет огромное количество спасенных детских жизней. Выжившие дети – это счастливые родители, бабушки, дедушки. Когда появляется ребенок в семье – это огромное счастье», – отметил доктор медицинских наук.

Если система здравоохранения в стране или регионе может оказывать помощь самым маленьким согражданам, то она может справиться и со всеми остальными проблемами Фото: © «Татар-информ»

Проблем с лекарствами нет

«На сегодняшний день мы можем сказать с полной уверенностью, что проблем с лекарствами нет. Мы после начала спецоперации побывали в 30 регионах – на сегодняшней день нигде нет детей, которые были бы не обеспечены расходными материалами или препаратами, в том числе и в Республике Татарстан», – рассказал неонатолог.

По его словам, никаких опасений у жителей республики быть не должно – в России развивается импортозамещение, поставки не срываются.

К примеру, с начала работы «Круг добра» уже помог трем тысячам детям. На лекарства от редчайших заболеваний потрачено 65 млрд рублей.

Что сделать, чтобы ребенок родился здоровым: советы главного неонатолога РФ

По мнению Дмитрия Иванова, самые правильные взгляды на отношение к беременности сформулированы в традиционных религиях – у христиан, мусульман, буддистов.

Если пришло большое счастье и наступила беременность, нужно как можно раньше обратиться к врачу и начать наблюдение за своим здоровьем и развитием плода Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Каждую девочку надо рассматривать как будущую маму. И не начинать заниматься ее здоровьем в 25-30 лет, а с детства ориентироваться на здоровый образ жизни», – отметил он.

Не стоит забывать, что и от здоровья мужчины – будущего отца зависит многое.

Главные факторы риска ­– это искусственные аборты, курение, пристрастие к алкоголю и фастфуду, перечислил ректор педиатрического университета Северной столицы.

В целом нездоровый образ жизни приводит к эндокринным заболеваниям и другим серьезным нарушениям.

«То, что влияет на общее здоровье, оно так или иначе влияет на репродуктивный отдел», – заметил неонатолог.

Дмитрий Иванов добавил, если пришло большое счастье и наступила беременность, нужно как можно раньше обратиться к врачу и начать наблюдение за своим здоровьем и развитием плода. Именно качественное медицинское сопровождение с большой вероятностью приведет к рождению здорового малыша.

Фото на анонсе: minzdrav.tatarstan.ru