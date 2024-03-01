Главный нарколог Татарстана рассказала, почему люди становятся наркоманами

Наркомания – это тяжелое заболевание, которое разрушает личность. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась главный психиатр-нарколог Минздрава РТ, заместитель главного врача Республиканского клинического наркологического диспансера Резеда Хаева.

Врач озвучила причины, из-за которых люди начинают принимать наркотики. Во-первых, это внутренние проблемы – личные неприятности, непонимание в семье. Во-вторых, любопытство – многие думают, что принимать наркотики модно, или уверены, что хотя бы раз в жизни нужно попробовать всё. В-третьих, поиск новых ощущений. В-четвертых, пример друзей. В-пятых, это может быть протест против сложившихся обстоятельств. В-шестых, желание самоутвердиться и казаться взрослее. И последний фактор – доступность приобретения наркотиков.

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«Искоренить наркоманию можно только с помощью эффективной профилактики. Профилактические меры должны проводиться как отдельно в каждой семье, так и в обществе. Родителям нужно внимательно следить за детьми и их окружением, не допускать общения ребенка с подозрительными личностями, оберегать от негативного влияния улицы. Нужно грамотно распределить режим дня таким образом, чтобы детский организм не был перегружен и, вместе с тем, ребенку было интересно чем-то заниматься. Когда жизнь ребенка наполнена интересными, полезными занятиями, то он не задумается о курении, алкоголе, психоактивных веществах», – уверена Резеда Хаева.

Нарколог подчеркнула, что в семье должно быть теплое доверительное отношение к ребенку. И детьми надо заниматься – разговаривать, посещать вместе мероприятия, создавать семейные праздники. Врач уверена, что отстранение, откуп, тирания приведут к самому худшему результату.

«Надо чувствовать настроение ребенка, знать, чем он живет. Потому родителям рекомендую воспитать ребенка так, чтобы он был самостоятельным, рос уверенным в себе, умел обходить сомнительные соблазны, имел самозащитную линию поведения», – отметила она.

Если есть сигналы, что у ребенка проблемы, лучше вовремя обратиться к врачу-психотерапевту, психологу или позвонить по телефону кризисной психологической помощи, чтобы потом не заниматься лечением наркомании или хронического алкоголизма, подчеркнула главный психиатр-нарколог республики.