Главный нарколог РТ рассказала, как понять, есть ли у человека зависимость от никотина

Курение вызывает привыкание. О том, как понять, зависим ли ты от никотина, на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала главный нарколог Минздрава Татарстана, заместитель главного врача по медицинской части Республиканского наркологического диспансера Резеда Хаева.

«Никотин – основной продукт, который содержится в табачных изделиях, он действует на никотиновые рецепторы и вызывает выброс дофамина и постепенно, в результате злоупотребления табаком происходит снижение уровня дофамина и формируется зависимость», – отметила спикер.

Врач подчеркнула, что зависимость так же опасна, как и болезнь. Первая стадия зависимости характеризуется желанием получить удовольствие и улучшить настроение за счет употребления табака, формируется так называемая психическая зависимость.

Профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней КГМУ, главный пульмонолог Управления здравоохранения Казани Рустем Хамитов предложил свою методику определения уровня своей зависимости от курения: чем раньше человек закуривает первую сигарету после пробуждения, тем он более зависим.

Резеда Хаева в свою очередь добавила, что сильное желание курить, которое невозможно превозмочь, это вторая стадия зависимости.