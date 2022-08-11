Главный нарколог Татарстана объяснила, почему спиртное губительно для сердца

Алкогольная кардиомиопатия – это тяжелое последствие для здоровья сердца, которое может быть вызвано пристрастием к алкоголю. Об этом рассказала главный психиатр-нарколог Минздрава РТ, заместитель главного врача по медицинской части Республиканского клинического накодиспансера Резеда Хаева в Международный день здорового сердца.

«Сердечно-сосудистые заболевания занимают лидирующую позицию в структуре смертности от алкоголь-ассоциированных болезней. На алкогольную кардиомиопатию приходится 27% смертей, связанных с пагубным употреблением спиртного», – рассказала нарколог.

Врач объяснила, что алкогольная кардиомиопатия возникает из-за тяжелого поражения миокарда – на фоне чрезмерного или длительного употребления спиртного. У таких пациентов появляются боли за грудиной, одышка при небольшой нагрузке, отеки, похолодание нижних конечностей. Также развивается сердечная недостаточность, смертельно опасные нарушения ритма и тромбоэмболия.

«Чаще всего алкогольная кардиомиопатия развивается у людей среднего возраста, принимающих алкоголь на протяжении длительного времени. При этом не имеет значения, каким именно спиртным напиткам человек отдает предпочтение – для сердца все они одинаково вредны», – подчеркнула Резеда Хаева.

По ее словам, алкоголь повышает давление, повреждает клетки сердечной мышцы и нарушает здоровый тонус сосудов. Сердце работает с большими перегрузками, что постепенно приводит к сердечной недостаточности. Резкое повышение артериального давления может привести к гипертоническому кризу, инфаркту миокарда и инсульту.