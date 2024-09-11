Главный нарколог РТ: Россияне за семь лет начали пить в два раза меньше

Резеда Хаева

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

За последние семь лет в России в два раза снизился объем потребления алкоголя на душу населения. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала главный психиатр-нарколог Минздрава РТ, заместитель главного врача республиканского клинического наркодиспансера по медицинской части Резеда Хаева.

«Статистика говорит о том, что в последние годы потребление алкоголя на душу населения снизилось. С 2016 года это значение снизилось с 16 литров до восьми литров в 2023 году», – отметила врач.

По словам Резеды Хаевой, Всемирная организация здравоохранения подчеркнула значимость этого большого российского достижения. Это значит, что сегодня становится престижно и популярно вести здоровый образ жизни без употребления алкоголя, и все больше людей выбирают такой путь.

Сегодня отмечается Всероссийский день трезвости, который проводится два раза в год – весной и осенью. Его цель – напомнить о важности здорового образа жизни и ценности жизни без алкогольной и наркотической зависимости.