Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Главный нарколог РТ: Россияне за семь лет начали пить в два раза меньше
За последние семь лет в России в два раза снизился объем потребления алкоголя на душу населения. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала главный психиатр-нарколог Минздрава РТ, заместитель главного врача республиканского клинического наркодиспансера по медицинской части Резеда Хаева.
«Статистика говорит о том, что в последние годы потребление алкоголя на душу населения снизилось. С 2016 года это значение снизилось с 16 литров до восьми литров в 2023 году», – отметила врач.
По словам Резеды Хаевой, Всемирная организация здравоохранения подчеркнула значимость этого большого российского достижения. Это значит, что сегодня становится престижно и популярно вести здоровый образ жизни без употребления алкоголя, и все больше людей выбирают такой путь.
Сегодня отмечается Всероссийский день трезвости, который проводится два раза в год – весной и осенью. Его цель – напомнить о важности здорового образа жизни и ценности жизни без алкогольной и наркотической зависимости.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»