Главный нарколог РТ перечислила признаки того, что человек начал употреблять наркотики

Существуют косвенные признаки, по которым родственники могут понять, что их близкий человек начал употреблять наркотики. Их в прямом эфире назвала главный психиатр-нарколог Минздрава РТ, заместитель главного врача Республиканского наркодиспансера Резеда Хаева.

«Прежде всего это изменение поведения, образа жизни, а также режима работы или учебы, сна и бодрствования. Человек вдруг стал где-то на улице пропадать в неизвестных компаниях. Какие-то подозрительные телефонные звонки появились у него. Интерес появился к каким-то лекарственным препаратам, или заинтересовали друзья сомнительного поведения», – отметила специалист.

Резеда Хаева добавила, что родители должны обязательно знать, с кем ребенок общается, в каком кругу он бывает, и оградить его от сомнительного окружения.

Также человек может вдруг стать неряшливым, рассеянным. Если уже были найдены какие-то свертки, то сомнений остаться не должно. В этом случае стоит поговорить с человеком и вместе с ним обратиться в наркодиспансер.