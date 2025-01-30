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Руc Тат
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Общество 30 января 2025 17:31

Главный нарколог РТ перечислила признаки того, что человек начал употреблять наркотики

Существуют косвенные признаки, по которым родственники могут понять, что их близкий человек начал употреблять наркотики. Их в прямом эфире назвала главный психиатр-нарколог Минздрава РТ, заместитель главного врача Республиканского наркодиспансера Резеда Хаева.

«Прежде всего это изменение поведения, образа жизни, а также режима работы или учебы, сна и бодрствования. Человек вдруг стал где-то на улице пропадать в неизвестных компаниях. Какие-то подозрительные телефонные звонки появились у него. Интерес появился к каким-то лекарственным препаратам, или заинтересовали друзья сомнительного поведения», – отметила специалист.

Резеда Хаева добавила, что родители должны обязательно знать, с кем ребенок общается, в каком кругу он бывает, и оградить его от сомнительного окружения.

Также человек может вдруг стать неряшливым, рассеянным. Если уже были найдены какие-то свертки, то сомнений остаться не должно. В этом случае стоит поговорить с человеком и вместе с ним обратиться в наркодиспансер.

#Здоровье #наркомания #республиканский наркодиспансер
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