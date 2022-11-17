Главный нарколог РТ объяснила, как формируется зависимость от курения

Существует несколько стадий зависимости: сначала человек иногда выкуривает по сигарете, но очень быстро ему становится не по себе, если он не курит. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» объяснила главный психиатр-нарколог Минздрава РТ, заместитель главного врача республиканского клинического наркодиспансера по медицинской части Резеда Хаева.

«Существует эпизодическое употребление – одна-три сигареты в день, но за эпизодической зависимостью формируется психическая зависимость. Человеку кажется: для того, чтобы снять напряжение, раздражительность, улучшить настроение иногда нужно покурить», – рассказала нарколог.

Покурив, человек успокаивается. По словам врача, на этой стадии уже формируется психофизическая зависимость – если человек не курит, ему становится не по себе, появляется раздражительность. Это так называемое состояние отмены. Если до этого ему кажется, что он с легкостью сможет отказаться от курения, то после перехода на новую ступень зависимости сделать это уже очень сложно, ведь психо-эмоциональный фон зависит от курения.

«Плохое настроение и раздражительность значат, что уровень дофамина упал и, чтобы его поднять, необходима очередная доза для нормализации биохимических процессов. Это говорит о полностью сформированной физической зависимости», – добавила врач.

Резеда Хаева объяснила, что сигареты не успокаивают, а, наоборот, повышают уровень нейромедиаторов для того, чтобы был дисбаланс и вскоре человеку вновь понадобилось пойти на перекур.

«Сильные личности не курят», – уверена нарколог.