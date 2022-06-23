Главный нарколог РТ: Новые виды наркотиков, кажущиеся более «легкими», опаснее героина

На сегодняшний день в Татарстана на учете у психиатров-наркологов состоят пять несовершеннолетних. В прошлом году на учете было шесть подростков, один из них вскоре перешел во взрослую сеть. Таким образом, в этой сфере динамика в Татарстане благополучная, так как новых случаев постановки на учет среди подростков нет. Об этом сообщила главный психиатр-нарколог Минздрава РТ Резеда Хаева на пресс-конференции в «Татар-информе».

По словам спикера, результаты большой профилактической работы в среде наркомании говорят о том, что молодежь старается вести здоровый образ жизни.

Резеда Хаева напомнила, что все психоактивные вещества: алкоголь, табак, наркотики – воздействуют на определенные структуры мозга и вызывают зависимость, с которой очень непросто справиться самому. Кроме того, алкоголь и наркотики оказывают токсическое действие на внутренние органы и могут привести к сопутствующим заболеваниям: к примеру, ВИЧ или СПИД.

Также на сегодняшний день появилось много новых видов синтетических наркотиков, которые позиционируют себя как «легкие» или более безопасные, особенно среди молодежи.

«На самом деле любой современный наркотик вызывает необратимые нарушения в головном мозге. Они даже более опасны, чем так называемые старые наркотики, как героин и другие, потому что они так разрушительно действуют на психику, и у многих пациентов развиваются различные психические изменения», – отметила Резеда Хаева.

В связи с этим необходима серьезная профилактическая работа в сфере наркомании среди молодежи.