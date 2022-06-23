news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
23 июня 2022  12:24
Павел Климчак

Главный нарколог РТ: Новые виды наркотиков, кажущиеся более «легкими», опаснее героина

news_top_970_100

На сегодняшний день в Татарстана на учете у психиатров-наркологов состоят пять несовершеннолетних. В прошлом году на учете было шесть подростков, один из них вскоре перешел во взрослую сеть. Таким образом, в этой сфере динамика в Татарстане благополучная, так как новых случаев постановки на учет среди подростков нет. Об этом сообщила главный психиатр-нарколог Минздрава РТ Резеда Хаева на пресс-конференции в «Татар-информе».

По словам спикера, результаты большой профилактической работы в среде наркомании говорят о том, что молодежь старается вести здоровый образ жизни.

Резеда Хаева напомнила, что все психоактивные вещества: алкоголь, табак, наркотики – воздействуют на определенные структуры мозга и вызывают зависимость, с которой очень непросто справиться самому. Кроме того, алкоголь и наркотики оказывают токсическое действие на внутренние органы и могут привести к сопутствующим заболеваниям: к примеру, ВИЧ или СПИД.

Также на сегодняшний день появилось много новых видов синтетических наркотиков, которые позиционируют себя как «легкие» или более безопасные, особенно среди молодежи.

«На самом деле любой современный наркотик вызывает необратимые нарушения в головном мозге. Они даже более опасны, чем так называемые старые наркотики, как героин и другие, потому что они так разрушительно действуют на психику, и у многих пациентов развиваются различные психические изменения», – отметила Резеда Хаева.

В связи с этим необходима серьезная профилактическая работа в сфере наркомании среди молодежи.

#наркомания
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100