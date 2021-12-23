Главный нарколог РТ: Грань между злоупотреблением и алкоголизмом очень тонкая

Почему употребление алкоголя довольно легко может перерасти в алкоголизм, на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» объяснила главный психиатр-нарколог Минздрава Татарстана Резеда Хаева.

«Многие считают, что употребление алкоголя безвредно для организма, но мы говорим, что чрезмерное употребление алкоголя может привести к злоупотреблению, а злоупотребление — к хроническому алкоголизму. Многие считают, что их никогда это не коснется, они пьют „как все“ и контролируют ситуацию, никогда не станут зависимыми людьми», — отметила спикер.

Резеда Хаева подчеркнула: 30 лет практики показали, что грань между злоупотреблением и формированием алкоголизма очень тонкая и незаметная.

По словам врача, сначала люди позволяют себе выпить две бутылки пива в неделю, затем переходят на ежедневное употребление слабоалкогольных напитков, не видя в этом проблему, а дальше для достижения желаемого результата требуются большие дозы и алкоголь покрепче.

«Любое психоактивное вещество опасно тем, что вызывает психическую зависимость, желание расслабиться, получить какие-то удовольствия за счет психоактивного вещества, будь то алкоголь, сигареты, кофеманы у нас есть, игроманы. Любая зависимость начинается с того, что для получения удовольствия требуется увеличить дозу, толерантность возрастает. Потом формируется психическая зависимость, но за психической формируется физическая зависимость», — объяснила специалист.

Такая зависимость — это когда человек понимает, что в организме нарушается обмен веществ, желание получить удовольствие от выпивки уже физическое. За этим состоянием скрывается похмельный синдром, состояние ломки.

Резеда Хаева добавила, что республиканский наркодиспансер будет работать в праздники, чтобы помогать зависимым людям. Обратиться в приемный покой можно в любое время, доступны анонимные консультации.