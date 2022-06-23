Главный нарколог рассказала, что в Татарстане увеличивается число пациентов с наркоманией

По статистике, число пациентов, которым впервые поставили диагноз «наркомания», в 2021 году увеличилось на четверть, по сравнению с 2020 годом. За три месяца этого года показатель заболеваемости наркоманией составляет 3,7 на 100 тысяч населения, тогда как в аналогичный период прошлого года этот показатель составил 2,7 – таким образом, число больных наркоманией выросло на треть. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией сообщила главный психиатр-нарколог Минздрава РТ Резеда Хаева.

На сегодняшний день на учете у психиатров-наркологов с диагнозом «наркомания» состоит 10,5 тысяч человек. По словам спикера, наибольшее число зависимых от наркотиков регистрируется в крупных городах: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск –, а также в Бугульминском районе.

Напомним, в это воскресенье, 26 июня, отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.