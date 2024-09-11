Главный муфтий Таджикистана получил ножевое ранение в мечети

В Центральной мечети Душанбе ранен председатель Совета улемов, главный муфтий Таджикистана Саидмукаррам Абдукодирзода. Об этом со ссылкой на МВД республики сообщает РИА Новости.

По данным министерства, на муфтия напал один из находившихся в мечети. Ранение легкое, поэтому после оказания первой помощи Абдукодирзода был отправлен домой.

«В среду после окончания вечернего намаза (молитвы) один гражданин из хулиганских побуждений в центральной мечети города Душанбе нанес удар колюще-режущим предметом (ножом) в тело председателя улемов Республики Таджикистан Саидмукаррама Абдулкодирзода», — отмечается в сообщении.

В МВД Таджикистана уточнили, что нападавший был задержан сотрудниками органов внутренних дел, которые находились рядом со зданием.