news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 11 сентября 2024 20:38

Главный муфтий Таджикистана получил ножевое ранение в мечети

Скопировать ссылку

В Центральной мечети Душанбе ранен председатель Совета улемов, главный муфтий Таджикистана Саидмукаррам Абдукодирзода. Об этом со ссылкой на МВД республики сообщает РИА Новости.

По данным министерства, на муфтия напал один из находившихся в мечети. Ранение легкое, поэтому после оказания первой помощи Абдукодирзода был отправлен домой.

«В среду после окончания вечернего намаза (молитвы) один гражданин из хулиганских побуждений в центральной мечети города Душанбе нанес удар колюще-режущим предметом (ножом) в тело председателя улемов Республики Таджикистан Саидмукаррама Абдулкодирзода», — отмечается в сообщении.

В МВД Таджикистана уточнили, что нападавший был задержан сотрудниками органов внутренних дел, которые находились рядом со зданием.

#Таджикистан #муфтий
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100