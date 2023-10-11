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Главный лесник Татарстана с главой Алексеевского района высадили ели у «Алекс арены»
В Алексеевском районе РТ 11 октября прошла всероссийская экологическая акция «Сохраним лес». Министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров дал старт посадке саженцев в осенний период.
«Я рад сегодня присутствовать на таком нужном и важном мероприятии. В республике оно стартовало 7 октября. Этот микрорайон молодой, с красивым названием „Просторный“. Пусть здесь всегда будет много зелени. Наше общее дело, чтобы деревья и кустарники росли не только в лесах, но и в населенных пунктах, их должно быть как можно больше. Спасибо вам за ваше желание. Надеюсь, и впредь вы будете с активностью принимать участие в таких экологических акциях, будете беречь нашу природу. Несмотря на сырость, погода сейчас благоприятная для приживаемости саженцев, которым очень нужна влага», — отметил министр.
Глава района Сергей Демидов поблагодарил студентов аграрного колледжа, сотрудников предприятий и организаций поселка, жителей микрорайона «Просторный» за трепетное отношение к экологии и сохранению лесов.
«Лес — это наша среда, тот воздух, которым мы дышим, наша комфортная среда. По лесистости Алексеевский район в самом конце республики, но благодаря таким акциям мы будем повышать этот показатель. Сегодня мы сажаем деревья у нового объекта, который тут появился в прошлом году, и через несколько лет, надеюсь, эти елочки украсят территорию», — сказал руководитель муниципального образования.
В общей сложности министр лесного хозяйства, глава района и участники акции высадили у нового ледового дворца «Алекс арена» 90 елей. После этого каждого пришедшего угостили пловом и горячим чаем.
Материал подготовлен при участии Алексея Вангаева.
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