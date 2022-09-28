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Ру Тат
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Культура
28 сентября 2022  14:18

Главный корейский фильм 2022 года покажут в Казани

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В столице Татарстана вниманию публики представят главный корейский фильм 2022 года «Решение уйти», ставший призером Каннского фестиваля в номинации «Лучший режиссер».

Режиссер — Пак Чхан Ук. Актеры: Пак Хэ Иль, Тан Вэй, Ли Джон Хён.

Сюжет картины строится вокруг того, что в горной деревушке со скалы падает человек. Приехавший расследовать это дело детектив постепенно влюбляется во вдову покойного. При этом именно она и является главной подозреваемой.

Смотрите фильм «Решение уйти» с 29 сентября в сети кинотеатров Алмаз Синема: ЦБД Родина, ТРЦ XL, ТЦ «Сити-Центр», ТОЦ Suvar Plaza».

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#кинопоказ
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