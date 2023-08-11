Главный кардиолог РТ: Соблюдение ЗОЖ на половину снижает смертность от болезней сердца

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Полезные привычки, которые помогут татарстанцам в два раза снизить риск развития инфаркта и инсульта, на пресс-конференции в «Татар-информе» назвала главный кардиолог Минздрава РТ, заместитель главного врача седьмой больницы Казани Зульфия Ким.

«Правильное питание, адекватная физическая нагрузка, категорический отказ от курения и злоупотребления алкоголем, полноценный сон и правильная реакция на внешние стрессовые воздействия – все это снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний до 40-50%», – отметила доктор.

Даже если у человека есть гипертония, соблюдение этих правил поможет исключить инфаркты и инсульты в будущем.

Фото: © «Татар-информ»

Кроме того, сбалансированное питание и адекватная физическая нагрузка помогает человеку не набирать лишние килограммы и, в случае необходимости, худеть. Ведь один из главных факторов риска развития болезней сердца – это избыток массы тела.

Зульфия Ким отметила, что на каждый потерянный килограмм избыточной массы человек теряет один миллиметр ртутного столба повышенного артериального давления.

«Простая арифметика. Если пациент с избыточной массой тела и давлением 150 похудеет на 20 килограмм, и без препаратов у него будет совершенно нормальное здоровое давление 130», – отметила врач.