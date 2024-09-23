Главный кардиолог РТ рассказала, чем опасны для сердца погоня за большими мышцами и сушка

Для сердца и сосудов вредны как отсутствие физической нагрузки, так и изнуряющие тренировки. Об этом в прямом эфире Министерства здравоохранения республики рассказала главный кардиолог Минздрава РТ, заместитель главврача Городской клинической больницы №7 Казани Зульфия Ким.

«Все сердечно-сосудистые патологии молодеют. В молодом возрасте становятся более распространены факторы риска, которые приводят к этим болезням. Это происходит в связи с гиподинамией, избыточной массой тела, а часть пациентов наоборот активно занимаются скульптурой своего тела, то есть избыточной физической активностью – большие веса, нагрузки. Это нехорошо для сердечно-сосудистой системы», – подчеркнула доктор.

Для защиты сердечно-сосудистой системы наиболее полезными являются такие виды физической активности, как езда на велосипеде и лыжах, плавание, йога, бег, скандинавская ходьба и обычные прогулки. В то же время, силовые тренировки с большими весами, нездоровое наращивание мышечной массы, употребление соответствующих препаратов представляют серьезную опасность для здоровья. Также, по мнению кардиолога, вредна практика «сушки», когда из организма искусственно выводится жидкость вместе с необходимыми электролитами, что может привести к внезапной смерти, нарушениям сердечного ритма и закупорке артерий кальцием.

Зульфия Ким акцентировала внимание на том, что типичный пациент кардиолога обычно обладает избыточным весом, курит, ведет малоподвижный образ жизни и питается нерационально, предпочитая жирные и углеводистые блюда. Раньше такими пациентами чаще становились водители и дальнобойщики, теперь же ими нередко оказываются офисные работники, передвигающиеся преимущественно на автомобилях. Что касается женщин, то они чаще становятся пациентами кардиологов после 45 лет, особенно в период менопаузы, и зачастую имеют диабет второго типа.