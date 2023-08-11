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Главный кардиолог РТ объяснила, чем может грозить сердечнику работа на грядках в жару
Пожилые татарстанцы с заболеваниями сердца должны внимательно относиться к своему здоровью, особенно в жаркую погоду. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала главный кардиолог Минздрава РТ, заместитель главного врача седьмой больницы Казани Зульфия Ким.
«Случается, что наши пожилые пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, увлекаются. Нередко мы видим пациентов, которые поступают к нам после работы на грядках в пик жары. Понятно, что для них поработать в огороде очень важно, но не настолько важно, чтобы можно было пожертвовать своим здоровьем», – отметила врач.
Кардиолог посоветовала в самое жаркое время людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов на улицу не выходить. Необходимо обговорить с лечащим врачом, что делать в случаях, когда давление колеблется.
Однако Зульфия Ким также отметила, что сейчас в больницах республики нет наплыва кардиологических больных.
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