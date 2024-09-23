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Главный кардиолог РТ назвала симптомы, при которых пора вызывать скорую помощь
Симптомы, которые должны насторожить человека и заставить срочно обратиться за медицинской помощью, в прямом эфире Министерства здравоохранения республики назвала главный кардиолог Минздрава РТ, заместитель главврача городской клинической больницы №7 Казани Зульфия Ким.
«Если у пациента появилось что-то необычное в грудной клетке – пациент перестал переносить привычную для него физическую нагрузку, появилась внезапная одышка, чувство, что сердце переворачивается или давит что-то в груди, это повод обратиться за помощью неотложно – это либо скорая помощь, либо кабинет неотложной помощи в поликлинике. После снятия кардиограммы и сбора анамнеза пациент попадет к кардиологу», – объяснила доктор.
Если возникли давящие боли за грудиной, отдающие в нижнюю челюсть, под лопатку, в спину, в плечо, и эти боли появляются при физических или эмоциональных нагрузках и исчезают после их окончания, либо усиливаются волнообразно, то это является причиной для звонка в скорую помощь.
Если человек уже болен и обычно справлялся с симптомами болезни с помощью лекарств, но вдруг обнаруживает, что лечение больше не помогает и начинают появляться новые симптомы, то, по словам врача, это также является причиной для обращения в службу экстренной медицинской помощи.
Как отметила Зульфия Ким, даже при наличии высокого давления с сопутствующими головокружениями и носовым кровотечением необходимо вызвать медицинских работников на дом. Чтобы избежать подобных тревожных симптомов, рекомендуется ежегодно проходить диспансеризацию, что позволит своевременно определить факторы риска возникновения заболеваний и принять меры для их предупреждения.
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