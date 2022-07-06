«Человек даже не знал о проблеме»: как в Татарстане распознают «ген» болезней сердца

Сколько звеньев в кардиологической службе Татарстана, как жители районов могут обратиться в ведущие кардиоклиники Казани и почему отказ от диспансеризации – большая ошибка, «Татар-информу» рассказала главный кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким в честь Всемирного дня кардиолога.

Зульфия Ким: «В Татарстане кардиологическая служба – как кровеносная система организма: большой слаженный механизм, состоящий из множества частей» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кардиологическая служба – большой механизм

6 июля отмечается Всемирный день врачей-кардиологов. Людей с большим сердцем, которые лечат сердца других.

В Татарстане кардиологическая служба – как кровеносная система организма: большой слаженный механизм, состоящий из множества частей – кабинетов кардиологов и профильных отделений, которые функционируют практически во всех медицинских учреждениях республики, отметила главный кардиолог Минздрава РТ, заместитель главного врача Казанской клинической больницы № 7 Зульфия Ким.

По словам кардиолога, на сегодняшний день в Татарстане работают семь ЧКВ-центров: РКБ, МКДЦ, БСМП Набережных Челнов, ЦРБ Нижнекамска, медсанчасть «Татнефти» в Альметьевске, седьмая казанская больница и медсанчасть КФУ.

«Это центры чрескожных коронарных вмешательств, где пациентам проводят высокотехнологичные операции. В структуре ЧКВ-центров есть отделения, которые носят разные названия – например, аритмологический центр или Центр интервенционной аритмологии. Здесь проводятся сложные операции у пациентов с нарушением ритма и проводимости сердца. Кроме того, в республике работают четыре кардиохирургических центра», – отметила Зульфия Ким в беседе с «Татар-информом».

Кардиолог добавила, что над всей этой системой стоит Центр болезней системы кровообращения (БСК), он создан на базе Межрегионального клинико-диагностического центра.

«Основные жизнеугрожающие заболевания, которые требуют пристального внимания, и маршрутизация пациентов с этими диагнозами строго регламентированы» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

От вызова скорой до лучших кардиоклиник республики: как лечат сердца татарстанцам

Но мало того, что кардиологическая служба республики довольно большой механизм, важно, что он слаженно работает. Каждое из звеньев цепи – отделение в ЦРБ или крупный высокотехнологичный центр в столице республики – связаны между собой.

Главный кардиолог Минздрава Татарстана объяснила, что порядки оказания помощи сердечникам прописаны на федеральном и республиканском уровнях.

«Основные жизнеугрожающие заболевания, которые требуют пристального внимания, и маршрутизация пациентов с этими диагнозами строго регламентированы. Это острый коронарный синдром, то есть предынфарктное состояние, либо инфаркт миокарда. На сегодня у нас в республике всех пациентов с острым коронарным синдромом согласно приказу должны отправлять сразу в Центр чрескожного коронарного вмешательства», – рассказала Ким.

Кардиолог подчеркнула, что в случае если состояние пациента тяжелое – например, у него осложненный инфаркт и транспортировка опасна, его могут госпитализировать в ЦРБ до стабилизации. Однако потом его все равно направят в ЧКВ-центр. Информация о пациенте, которого невозможно перевести, сразу поступает в Центр БСК. После начинается большая совместная работа специалистов: кардиолог, ревматолог, кардиохирург или кардиореаниматолог удаленно консультирует районных врачей. По словам Зульфии Ким, казанские врачи сопровождают этого пациента и после улучшения его состояния переводят к себе.

«Сейчас мы таким же образом планируем выстроить маршрутизацию по другим заболеваниям, например по тромбоэмболии легочной артерии, хронической сердечной недостаточности. При сложных нарушениях ритма и проводимости тоже четко работает маршрутизация с показаниями: на каком уровне и какой врач что смотрит, при каких ситуациях и куда необходимо направить пациента, как осуществляется взаимодействие с центрами и амбулаториями», – объяснила доктор.

Зульфия Ким резюмировала, что пациентов с самыми серьезными сердечными проблемами сразу отправляют в лучшие клиники Татарстана. А такие заболевания, как гипертоническая болезнь, которая встречается почти у половины населения, лечат амбулаторно. Но только в том случае, если она протекает без осложнений.

«Если у пациента случился осложненный гипертонический криз, его госпитализируют по месту жительства в стационар. Но если есть серьезные осложнения, то пациент будет направлен в ЧКВ-центр или кардиохирургический центр», – отметила главный кардиолог Татарстана.

Поэтому для перевода пациента в другие больницы одного желания недостаточно. Врачи оценивают диагноз, объективный статус и состояние больного, подчеркнула она. Для перевода и направления существуют определенные показания.

Территория республики поделена между ЧКВ-центрами, то есть пациента повезут именно в ту больницу, к которой прикреплен его район.

«В этом есть свои преимущества, ЧКВ-центр отвечает за смертность на прикрепленной территории. Отказов в переводе нет, забираем сразу», – отметила врач.

«Сколько точно в Татарстане жителей с сердечными проблемами, подсчитать невозможно. Многие игнорируют тревожные симптомы, не обращаются к врачам» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Подсчитать число людей с сердечными проблемами невозможно

Сказать, сколько точно в Татарстане жителей с теми или иными сердечными либо сосудистыми проблемами, невозможно, отметила Зульфия Ким. Многие игнорируют тревожные симптомы, не обращаются к врачам. Даже данные, которые существуют, по ее словам, лишь вершина айсберга. Период пандемии тоже наложил отпечаток – люди, стараясь избегать контактов, просто не шли к врачам.

«До 40-44% населения живут с артериальной гипертонией. Эта патология самая распространенная. Еще один фактор риска развития сердечно-сосудистого заболевания – нарушения липидного обмена. Вот только небольшая статистика – у 60% населения в возрасте от 30 лет и старше встречается дислипидемия. Нарушения липидного обмена могут привести к развитию атеросклероза, инфаркту или инсульту», – подчеркнула Зульфия Ким.

Если в анамнезе у обратившегося есть сведения о родных, перенесших инфаркт, инсульт, стентирование, шунтирование, то мы приглашаем таких пациентов в липидный центр Фото: © Александр Эшкинин / «Татар-информ»

Как определить «ген» инфаркта и предотвратить трагедию

В Татарстане работает два липидных центра – взрослый и детский. Для маленьких пациентов консультации проводятся в ДРКБ, взрослые могут обратиться в центр при 7-й горбольнице в Казани.

«Мы работаем в тесной взаимосвязи. Если у ребенка вдруг обнаружено нарушение липидного обмена, то его родители тут же направляются к нам. И наоборот, мы детей, внуков, племянников своих пациентов направляем обязательно в детский центр для обследования. Если в анамнезе у обратившегося есть сведения о родных, перенесших инфаркт, инсульт, стентирование, шунтирование, то мы приглашаем таких пациентов к себе», – отметила собеседница «Татар-информа».

Второй способ направления в липидный центр – выявленный при диспансеризации уровень общего холестерина 7,5 и выше. Такого пациента принимают в центр и проводят дообследование, по показаниям направляют на генетическое тестирование. Третий – по показаниям генетического тестирования.

«Например, представим: папа тридцати четырех лет, внезапно у него появилась боль в груди, его госпитализировали, выявили многососудистое поражение коронарных артерий, шунтировали. Выясняется, что у него высокий уровень холестерина, о котором он не знал, потому что не ходил на диспансеризацию. Конечно, он попадает к нам. Мы начинаем спрашивать, оказывается, что в семье все мужчины по папиной линии в 40 лет перенесли инфаркты или внезапно умирали. Если мужчине 30-35 лет, наверное, детям около 10 лет, мы их направляем в детский центр. Там у ребенка подтверждается, что он носитель гена. И уже в детском возрасте начинается формирование здорового образа жизни. В ДРКБ специалисты рассказывают маленьких пациентам о правилах здоровой жизни – правильном питании, отказе от вредных привычек и так далее. С определенного возраста ребенку назначают терапию», – привела пример врач.

С помощью этого каскадного скрининга в Татарстане находят носителей гена, у которых еще нет клинических проявлений, и начинают сразу приостанавливать развитие заболевания. Зульфия Ким подчеркнула, что при правильном лечении удастся предупредить развитие сердечно-сосудистой катастрофы.

«Каждая медицинская организация Татарстана – амбулаторная или стационарная – может сделать заявку и получить консультацию по видеосвязи либо онлайн» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Консультация кардиолога онлайн и «Команда сердца»

Зульфия Ким рассказала, что на базе седьмой городской больницы Казани работает Республиканский телемедицинский центр. Каждая медицинская организация Татарстана – амбулаторная или стационарная – может сделать заявку и получить консультацию по видеосвязи либо онлайн.

«Здесь возможна консультация не только «врач-врач» либо «врач-врач-пациент», но и онлайн-связь пациента с врачом после его обращения. Единственное, надо понимать, что в случае условно заочной консультации, когда на одном конце пациент, а на другом – врач, никто никогда не поставит диагноз, не назначит лечение», – рассказала кардиолог.

Специалисты сориентируют пациента, к какому врачу обратиться и необходимо ли это.

По словам Зульфии Ким, в МКДЦ существует Heart team – «Команда сердца», которая три раза в неделю для врачей со всего Татарстана проводит консультацию по видеосвязи.

В составе консультантов кардиохирург, сосудистый хирург, кардиолог, еще по запросу реаниматолог и аритмолог.

«В седьмой больнице нет, например, кардиохирургии, но есть сложный пациент. Мы обсуждаем с коллегами Heart team все результаты обследования пациента, определяем тактику лечения», – отметила замглавного врача казанской больницы.

Консультационно-диагностическая поликлиника Республиканской клинической больницы тоже проводит консультации – для районов республики.

«У нас есть возможность телеконсультаций с федеральным центром, тоже «врач-врач». Мы таким образом консультируем пациентов с орфанными заболеваниями и тяжелыми осложнениями. Бывает, что в тяжелых ситуациях федеральные центры пациентов забирают к себе», – рассказала доктор.

Однако Ким подчеркнула: в случае, если нужно осмотреть пациента, то необходима очная консультация, телемедицина только дополняет этот процесс.

Региональные льготники нередко получают бесплатные лекарства для сердца как вспомогательную терапию к основному заболеванию, например сахарному диабету. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кому положены бесплатные лекарства для сердца

Зульфия Ким рассказала, что сердечники могут получать бесплатные лекарства. Для этого у пациента должна быть региональная или федеральная льгота, инвалидность либо он должен обеспечиваться препаратами по программе вторичной профилактики.

«С 2020 года в России по национальному проекту пациентов, которые перенесли инфаркты, инсульты, стентирование, шунтирование или аблацию в течение года, а сейчас продлили до двух лет – обеспечивают препаратами», – рассказала врач.

По словам Зульфии Ким, региональные льготники нередко получают бесплатные лекарства для сердца как вспомогательную терапию к основному заболеванию, например сахарному диабету.

«Очень важно, чтобы люди не отказывались от соцпакета. Нередко трудно предположить, какие заболевания будут развиваться. А препараты в части случаев дорогостоящие», – подчеркнула она.

«На диспансеризации выясняется, что уровень холестерина зашкаливает, хотя до этого человек даже не догадывался, что у него проблемы со здоровьем» Фото: © Салават Камалетдинов

«На диспансеризацию – идти!»

По словам главного внештатного кардиолога Минздрава РТ, диспансеризация – это сито.

«Человек не всегда знает, к каким врачам сходить, какие анализы сдать. А здесь, исходя из возраста и пола, определен тот самый перечень обследований, который позволяет выявить заболевания на ранних стадиях», – отметила врач.

Главный кардиолог Татарстана часто видит пациентов, которых направляют в липидный центр «семерки»: на диспансеризации выясняется, что уровень холестерина зашкаливает, хотя до этого человек даже не знал о проблеме со здоровьем.

«Эффективность высокая. На диспансеризацию надо идти», – резюмировала врач.