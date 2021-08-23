Главный кардиолог РТ дала советы сердечникам и переболевшим Covid, как спастись в жару

Людям, страдающим болезнями сердца и сосудов, в жару необходимо особенно себя беречь. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала главный внештатный кардиолог Минздрава РТ, заместитель главного врача по медицинской части больницы №7 Казани Зульфия Ким.

«В первую очередь без особой необходимости не следует покидать помещения, которые вентилируются или кондиционируются. Свои места жительства, квартиры, если они выходят на солнечную сторону, необходимо максимально затенить. И всю социальную активность для тех, кто не работает, в отпуске, на пенсии находится, распланировать на утро, когда тенек и не так жарко, и на вторую половину дня, ближе к вечеру», — дала совет сердечникам врач.

Зульфия Ким также рекомендовала в жаркие дни соблюдать предписанную терапию: следить за артериальным давлением, пить лекарства. Препараты надо принимать в полном объеме — в дозировке, назначенной врачом.

Физическую нагрузку следует снизить, а жидкость получать в нужном количестве. Кардиолог объяснила, что организму требуется 30 миллилитров жидкости на килограмм массы тела. Однако, к примеру, у человека с сердечной недостаточностью объем должен быть меньше, поэтому следует уточнить свою норму у врача.

«Ослабленных пациентов, астенизированных после перенесенной коронавирусной инфекции, как правило, беспокоит слабость, снижение физической активности, одышка. Для них подходят правила, которые я озвучила. Опять же базовая терапия для тех, кто перенес Covid-19, невзирая на погодные условия, должна быть продолжена», — особо отметила Зульфия Ким.