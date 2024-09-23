Главный кардиолог РТ: Болезни сердца чаще убивают одиноких мужчин и бездетных женщин

В молодом возрасте чаще страдают болезнями сердца и сосудов мужчины, а в пожилом возрасте – женщины. Такой статистикой в прямом эфире Министерства здравоохранения республики поделилась главный кардиолог Минздрава РТ, заместитель главврача Городской клинической больницы №7 Казани Зульфия Ким.

«Продолжительность жизни у женщин чуть больше, чем у мужчин. Сердечно-сосудистые патологии в более молодом возрасте чаще встречаются у мужчин. Распространенность этих болезней в более старшей возрастной группе выше у женщин. Возможно, потому что женщины живут чуть дольше», – отметила врач.

Зульфия Ким подчеркнула, что в период менопаузы риск сердечно-сосудистых заболеваний серьезно увеличивается, потому что до этого периода представительниц прекрасной половины человечества защищает эстроген, а дефицит этого гормона может привести к гипертонии.

По наблюдениям кардиолога, женщины лучше следят за своим здоровьем, мужчины же, даже попадая в больницу на скорой помощи с инфарктом, признаются, что медиков ему вызвала жена или дочка. Зульфия Ким призвала мужчин быть к себе внимательнее, посещать врачей, не забывать пить лекарства.

«Было исследование о том, какие факторы риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний характерны для россиян. Для мужчин старше 60 лет – это отсутствие жены. Это мощный фактор риска того, что случится какая-то патология сердца и сосудов. А у женщин – отсутствие детей, видимо, социальная адаптация очень важна для того, чтобы сердце было здоровым», – отметила врач.