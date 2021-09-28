Главный кардиолог ПФО: В РТ впервые за 10 лет увеличилась смертность от болезней сердца

В Татарстане впервые за последние десять лет увеличилась смертность от болезней системы кровообращения. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный внештатный специалист-кардиолог Приволжского федерального округа Альберт Галявич.

«В Российской Федерации и в Республике Татарстан увеличивается смертность населения, чего не было у нас порядка десяти лет», — отметил специалист.

Причиной этого стала пандемия коронавируса. Covid-19 сам по себе ухудшает работу сердечно-сосудистой системы. К тому же самоизоляция привела к увлечению числа жителей с избыточным весом, росту употреблению алкоголя и табака, повышению уровня стресса.

При этом Альберт Галявич заметил, что среди регионов ПФО самый низкий показатель смертности от сердечно-сосудистых проблем наблюдается в Республике Татарстан.

По словам врача, до 2019 года смертность от болезней системы кровообращения в республике падала благодаря созданным в регионе медицинским центрам.