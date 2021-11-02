Главный кардиолог Минздрава РТ в прямом эфире расскажет, как сохранить сердце здоровым

3 ноября в Instagram-аккаунтах Минздрава РТ и Оперштаба РТ по борьбе с Covid-19 пройдет прямой эфир на тему: «Сердце без сбоев: простые советы кардиолога».

На вопросы жителей Татарстана ответит главный кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким.

Модератор беседы — заместитель Премьер-министра РТ, руководитель Оперативного штаба РТ по борьбе с Covid-19 Лейла Фазлеева.

Начало эфира в 11.00, подключиться можно будет по ссылкам: @minzdravrt, @stopcovid19.tatarstan.