news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
2 ноября 2021  11:45

Главный кардиолог Минздрава РТ в прямом эфире расскажет, как сохранить сердце здоровым

news_top_970_100

3 ноября в Instagram-аккаунтах Минздрава РТ и Оперштаба РТ по борьбе с Covid-19 пройдет прямой эфир на тему: «Сердце без сбоев: простые советы кардиолога».

На вопросы жителей Татарстана ответит главный кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким.

Модератор беседы — заместитель Премьер-министра РТ, руководитель Оперативного штаба РТ по борьбе с Covid-19 Лейла Фазлеева.

Начало эфира в 11.00, подключиться можно будет по ссылкам: @minzdravrt, @stopcovid19.tatarstan.

#минздрав рт #здоровое сердце #кардиолог
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное