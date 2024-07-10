Главный инженер стройфирмы Татарстана предстанет перед судом по делу о взятке

Сотрудник республиканской строительной фирмы пойдет под суд за дачу взятки. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Фирма, в которой работал 33-летний обвиняемый, являлась генеральным подрядчиком при строительстве двух многоэтажных жилых домов в Набережных Челнах.

Следствие полагает, что в 2021-2022 годах главный инженер фирмы передал заместителю руководителя Северо-Восточного территориального органа по надзору за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства Инспекции Госстройнадзора РТ взятку в размере 125 тыс. рублей. Взамен сотрудник инспекции способствовал своевременной приемке этапов строительства, подписанию актов выездных проверок и т.д.

При этом деньги перечислялись на карту брата чиновника, который не был осведомлен о противоправной деятельности.

Уголовно дело передано в суд.