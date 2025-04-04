Главный инженер Лисичанского водоканала: «Большую помощь нам оказывают шефы – Татарстан»

Перед Лисичанским водоканалом поставили задачу обеспечить людей водой без графика. О том, как в подшефном Татарстану городе восстанавливают водоснабжение, «Татар-информу» рассказал главный инженер предприятия Валерий Мельниченко.





Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Все мы слышали в прежние годы множество прописных истин о воде. И о том, что без нее, как пелось в старом добром фильме, «ни туды и ни сюды». И о том, что она – источник жизни на Земле. И еще множество столь же непререкаемых банальностей, которые чаще всего пропускали мимо ушей.

Пропускали, пока не настал момент понять, что не банальности это, а самая что ни на есть суровая правда жизни. Да, источник жизни. И иногда стоит жизни – если вспомнить, как гибли люди под обстрелами… И как для нас приметой мира, благополучия, да что там – счастья, стала вода, которая есть всегда.

Мы еще не пришли к этому счастью, но настойчиво движемся к нему, говорит главный инженер Лисичанского водоканала Валерий Мельниченко.

Фото Юлии Черепниной

«Пришли, самоорганизовались, и потихоньку все пошло»

«Конечно, без воды тяжело было. В феврале 2022 года как выключили, так и начали подавать только в январе 2023-го, после того как были проведены определенные мероприятия, работы, – рассказывает он. – Проблема в том, что у нас были взорваны насосные со всем оборудованием, со всем, что там было. При отходе ВСУ подорвали все. Остались мы и без техники. Какая была новая – забрала Украина. Какая оставалась старая, но еще работающая – сгорела во время прилетов… Пустое место оставалось, не было никого, руководство все выехало, люди многие уехали. А кто остался – пришли, самоорганизовались, и потихоньку все пошло. Да, было трудно, далеко не все понятно, первые зарплаты пошли не сразу, задолженности были большие. Но люди шли работать, поначалу даже о зарплате особо вопрос не стоял. Простым соображением руководствовались: мы тут живем, как я буду сидеть дома, кто сделает? Поддерживали друг друга, не сдавались, дело пошло…»

Дело пошло настолько, что в немалой части города вода не просто есть – она подается без графика, круглосуточно. Результаты могли быть и более впечатляющими – пока не удается повысить давление настолько, чтобы подать воду в южные районы Лисичанска. Собственно, вода и сейчас туда подается, но по несколько другой схеме. Насосная, объясняет Валерий Леонидович, пока не запущена, были проблемы с электроэнергией. Сейчас получается подавать воду этажа до пятого. Причина тому – особенности рельефа, высотные перепады. На каждый район города нужно определенное давление. Если перепад порядка 140 метров, требуется давление и 15, и 16 атмосфер, чтобы «выгнать» воду вверх. С вводом второй насосной ее получат и самые верхние этажи.

Фото Юлии Черепниной

Если бы не война...

Муниципальный округ весьма обширный, и ситуация в разных его участках развивается по-своему, с учетом местных особенностей.

«В Приволье, Новодружеск, к сожалению, пока не можем дать воду, они все были запитаны от насосной Белогоровской – а там идут боевые действия, – объясняет главный инженер. – Что там с насосной, со скважиной, мы еще даже не знаем. Там 72 скважины, 16 из них работали на центральную часть города плюс Приволье и Новодружеск. Военные действия вносят свои коррективы».

Перед водоканалом поставили задачу обеспечить людей водой без графика, и он работает над ее выполнением, констатирует Валерий Мельниченко:

«Большую помощь нам в этом оказывают шефы – Республика Татарстан. Они приобрели для нас спецтехнику – илосос, экскаватор, КАМАЗы. Думаю, со временем нам помогут и с вахтовками, и с дежурными машинами. Пока ездим на том, что есть, – на стареньких «газонах», слепили из трех машин одну. Ничего, не все сразу. Город нам помогает: у нас нет своего экскаваторщика – нам дают человека, дают второй экскаватор. Куда можем подать воду – там она подается уже практически без графика. РТИ, наверное, самый большой район, многоэтажные дома, он полностью с водой, без графика. Район Стекольного – не на все улицы можем подать, на те, что находятся повыше, просто не можем додавить. От стадиона и дальше подать пока не можем. Там была другая схема, от Белогоровской насосной питались, в этом и проблема. Туда пока только машинами завоз воды осуществляется. Неудобно, конечно, плохо… В том году нам военные поставили временный модульный насос. Это не то оборудование, которое должно работать постоянно, но на тот момент это был выход, чтобы подать воду хотя бы половине населения. Военные все быстро сделали, спасибо им большое, все настроили, нам передали. В основном мы сейчас работаем на этом оборудовании».

Есть и еще одна большая проблема – состояние сетей. Они изношены более чем на 90 процентов – и немудрено: некоторые из них были проложены еще в 30-е годы прошлого века. Даже самым «молодым», проложенным в 80-е, уже больше 40 лет. С тех пор делались только небольшие частичные замены труб. Из-за этого ежедневно происходит несколько порывов и потери воды, которой и так не хватает.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«Бригады из Татарстана понимают все с полуслова»

«Сейчас проводим ремонты, начинаем делать одно – все сыплется. Непонятно, на чем труба держалась, – говорит Валерий Леонидович. – Нам большую помощь оказывают шефы: уже довольно давно у нас постоянно работают аварийные бригады из Татарстана, сменяют друг друга специалисты из «Казэнерго» и Зеленодольского водоканала. Ребята хорошо помогают, поэтому сейчас мы хотя бы не увеличиваем количество порывов, успеваем их ликвидировать. У них свои инструменты, мы обеспечиваем материалами. Это очень нам помогло в нашей ситуации. Молодцы, работают хорошо, с ними приятно работать, они все с полуслова понимают. Тоже поражаются состоянию наших коммуникаций. Но мы закладываем замену наших магистралей, фонд развития территорий все это прорабатывает, уже и деньги, насколько я знаю, выделены. Думаю, что процесс пошел. Останавливаться мы не будем, я в этом уверен».

Сейчас в городе есть две бригады: татарстанская и местная. Еще бы одну – и можно было бы решать более глобальные задачи, уверен Мельниченко. Но на водоканале (впрочем, как и во всем городе) существует острая кадровая проблема.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«Работы по городу много, строят, ремонтируют. Профессиональных рук не хватает, – отмечает главный инженер. – Но люди потихоньку возвращаются, все равно тянет домой. И у нас ситуация меняется. Сейчас у нас нет задолженности по зарплате ни дня. Мы пока убыточные, оплаты наших услуг практически нет, хотя люди молодцы, понемножку начали платить. Особенно старшее поколение, они так воспитаны. Советские люди! Все будет налаживаться. Главное, чтобы у предприятий появились потребители».

«Как не работать, когда люди так относятся?»

В планах на этот год – обеспечить водой центральную часть, деньги на это уже заложены, рассказывает Валерий Леонидович. Фонд развития территорий обещает проложить коллекторы, чтобы могли подать воду из местных скважин до насосной Лисичанска, где есть резервуары. Это, по мнению главного инженера, даст возможность обеспечить водой центральную часть города, для начала хотя бы нижние этажи. Уже в прошлом году были планы подать туда воду из Малорязанцево, практически две трети трубопровода проложили, но… Дальше начиналась открытая местность, а там опасно работать: постоянные прилеты. Пришлось эту работу притормозить.

Фото Юлии Черепниной

Да, проблем пока что немало. Но ни Валерий Мельниченко, ни коллектив водоканала отчаиваться не намерены.

«Что будет, если все сядем и будем жаловаться? – пожимает он плечами. – О плохом думать некогда, есть обычные земные проблемы, которые надо решать. Будем верить в хорошее, думать о хорошем, ведь мысли материальны. Многие «доброжелатели» с Украины писали: они воду и через 10 лет не дадут… А мы делаем поэтапно, порайонно. Знаете, как было приятно, когда подали первую воду, такая радость была в городе! А как приятно, когда было идешь – и с тобой незнакомые люди здороваются, говорят: ‘’Спасибо вам большое за воду’’… Не передать эти чувства. Горы свернуть хочется. Как же не работать, когда люди так относятся?.. В жизни бывает полоса черная и полоса белая. Я думаю, свою черную полосу мы практически преодолели, дальше только светлая. Я уверен в этом. А верить в победу – наполовину победить».

Материал подготовила Юлия Черепнина