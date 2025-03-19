Экс-сотрудник казанской дистанции пути ГЖД пойдет под суд за взятку в 120 тыс.

Приволжская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о получении взятки экс-сотрудником Горький-Казанской дистанции пути структурного подразделения «РЖД». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2024 году мужчина получил от коммерческой организации взятку в 120 тыс. рублей за подписание акта выполненных работ, которые фактически не выполнялись.

Уголовное дело направлено в Канавинский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения. Расследование уголовного дела в отношении взяткодателя не завершено.