Эксперт: Без берегоукрепления Голубые озера могут попросту исчезнуть

Работы по берегоукреплению водопада на Большом Голубом озере Казани планируется начать весной этого года. На данный момент береговая линия находится в плачевном состоянии, из-за чего возникает риск исчезновения озер, рассказала корреспонденту «Татар-информа» начальник проектного управления «Татмелиорации», главный инженер проекта Ирина Соколова.

«К нам обратилось сообщество экологов – есть угроза того, что Голубые озера просто «уйдут». Берега находятся в плачевном состоянии. В месте водопада поток воды может размыть дамбу, и озеро перестанет существовать», – сообщила Соколова.

Соколова добавила, что работы по укреплению берегов начнутся сразу после половодья и продлятся около трех-четырех месяцев при отсутствии каких-либо происшествий. Сразу после их окончания планируется благоустройство прилегающей территории.

«Это не будет какое-то масштабное сооружение. Наши главные задачи – сохранить природу в первозданном виде и не снизить уровень Голубого озера. Минимальное воздействие на природу и минимальное изменение внешнего вида природного заповедника», ­– отметила главный инженер проекта.

По ее словам, на приведение береговой линии в норму выделено около 82 млн рублей, которые пойдут и на проектные работы, и на строительство. Еще около 50 млн будет направлено на благоустройство территории.