Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Главный инспектор ГИМС: «Купальный сезон в Татарстане начнется через три дня»
Купальный сезон в Татарстане начнется через три дня. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» о мерах безопасности в период купального сезона в Татарстане рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам РТ ГУ МЧС России по Татарстану Юрий Венедиктов.
«Погода постепенно стабилизируется, температура воздуха достигает 20-25 градусов. Однако сейчас использовать водные объекты для купания пока нельзя. Температура верхнего слоя воды составляет 13-14 градусов, а дальше резко понижается. Такой резкий перепад может привести к судорогам, спазмам и утоплению», – сказал он.
По его словам, с начала года в Татарстане на воде погибло 12 человек, в том числе двое детей. Основные причины гибели на воде – это падение людей в воду и купание в необорудованных местах.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников