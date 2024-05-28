Главный инспектор ГИМС: «Купальный сезон в Татарстане начнется через три дня»

Купальный сезон в Татарстане начнется через три дня. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» о мерах безопасности в период купального сезона в Татарстане рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам РТ ГУ МЧС России по Татарстану Юрий Венедиктов.

«Погода постепенно стабилизируется, температура воздуха достигает 20-25 градусов. Однако сейчас использовать водные объекты для купания пока нельзя. Температура верхнего слоя воды составляет 13-14 градусов, а дальше резко понижается. Такой резкий перепад может привести к судорогам, спазмам и утоплению», – сказал он.

По его словам, с начала года в Татарстане на воде погибло 12 человек, в том числе двое детей. Основные причины гибели на воде – это падение людей в воду и купание в необорудованных местах.