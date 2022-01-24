Главный инфекционист РТ рассказал, как действовать при подозрении на заражение омикроном

При признаках заболевания омикрон-штаммом Covid-19 не следует прибегать к лечению антибиотиками. Как диагностировать у себя новый штамм коронавируса, ИА «Татар-информ» рассказал главный инфекционист Минздрава РТ Халит Хаертынов.

«Самостоятельная симптоматическая терапия практически совпадает с лечением классического проявления ОРВИ и направлена на облегчение состояния больного. В случае высокой температуры, головной и мышечной боли необходимо выпивать не менее двух литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты», – отметил врач.

Инфекционист подчеркнул, что в домашней аптечке должны быть лекарства, продающиеся без рецепта, которые используют татарстанцы при сезонных простудах и ОРВИ. Так, при высокой температуре необходимо принять ибупрофен, ацетилсалициловую кислоту, при першении горла – средства местного действия с антимикробными и противовоспалительными свойствами, на основе трав или хлоргексидина, для устранения заложенности носа – сосудосуживающие капли, раствор для промывания на основе морской воды, из противовирусных препаратов в каждом доме должен быть интерферон-альфа в виде капель или спреев – это гриппферон, генферон лайт и другие. По словам специалиста, эти препараты помогут облегчить течение болезни.

Вызвать врача необходимо, во-первых, если больше трех дней держится температура более 38 градусов и не снижается лекарствами. Во-вторых, при появлении одышки и чувства нехватки воздуха.

«Недопустимо бесконтрольное употребление антибиотиков. Их назначает только врач и только в случае развития осложнений, вызванных бактериальной инфекцией. Принимать такие препараты самостоятельно – бесполезно и даже опасно», – подчеркнул инфекционист.

Халит Хаертынов посоветовал всем татарстанцам соблюдать правила личной гигиены. И при первых признаках ОРВИ оставаться дома и не создавать угрозу заражения другим людям.

«Заболевшего лучше изолировать в отдельную комнату, чтобы ограничить контакты в кругу семьи. Для этого надо выделить индивидуальные средства личной гигиены и бытовые предметы, полотенце, посуду, белье. В комнате и квартире надо чаще проветривать, делать влажную уборку, а при общении надевать медицинскую маску, обрабатывать руки антисептиком», – заключил врач.