Главный инфекционист Челнов назвала клинические отличия «омикрона» от предыдущих штаммов

За последние полторы недели выросло количество обращений жителей Набережных Челнов в инфекционную больницу. 90% обратившихся — с острыми респираторными заболеваниями. Об этом на пресс-конференции сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням, заместитель главврача по медицинской части инфекционной больницы Набережных Челнов Татьяна Аглямова.

«Обращаемость населения в подавляющем большинстве связана с респираторными заболеваниями. Мы связываем это с приходом омикрона на нашу территорию, имеются определенные особенности у течения этого заболевания. „Омикрон“ очень сложно отличить от обычных ОРЗ, которые присутствовали именно в этот зимний период и в прошлые, „доковидные“ времена. Коронавирусная инфекция претерпела клинические метаморфозы», — отметила спикер.

По словам врача, на сегодня превалирует клиника поражения верхних дыхательных путей: прежде всего, это интоксикационный синдром, высокая температура, головная боль, сильная боль в горле, насморк, кашель, незначительное увеличение лимфоузлов. Расстройства стула в дебюте болезни наблюдается в редких случаях.

«На первый план выходят поражения дыхательных путей. Пневмоний, которые мы видели в 2020-м и 2021 году сейчас, по большому счастью, нет», — подчеркнула Татьяна Аглямова.

Сейчас из 300 коек в инфекционной больнице занято 226, из них детьми 67. Девять детей госпитализированы с острой кишечной инфекцией, за последние сутки в стационар легли еще трое детей с теми же расстройствами.