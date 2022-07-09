Главный имам-мухтасиб Казани поздравил с Курбан-байрамом мусульман Афганистана

Главный имам-мухтасиб Казани Рустам хазрат Валиуллин поздравил с праздником Курбан-байрам всех мусульман Афганистана в том числе и общину татар

«Пусть этот праздник станет поворотным в их жизни. Пусть несет в себе благополучие, счастье и процветание афганскому народу. Как у нас татары говорят – Курбан-байрамы мубарак булсын», – сказал Рустам хазрат Валиуллин

В этом году в Россию из хаджа в Саудовскую Аравию вернутся 11 318 хаджи, из них 810 – в Татарстан. В Афганистан вернутся 13 582 поломрика, из них 4 172 – это представители общины афганских татар.