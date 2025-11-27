Главный Госавтоинспектор: За 10 лет мы значительно снизили аварийность на дорогах РТ

За последние десять лет в республике значительно снизилась аварийность на дорогах. Об этом на заседании о реализации мер по повышению безопасности дорожного движения в РТ в Кабмине РТ сообщил главный Госавтоинспектор республики Рустем Гарипов. В заседании также принял участие Раис Рустам Минниханов.

По словам Рустема Гарипова, благодаря слаженной работе ведомств по проектам «Безопасность дорожного движения» и «Инфраструктура для жизни» удалось сохранить жизни 217 жителям Татарстана.

«За последние десять лет в Татарстане удалось значительно снизить аварийность, благодаря принятым мерам мы сохранили 217 жизней. Это итог слаженной работы всех министерств, профильных ведомств и муниципалитетов. При этом мы вынуждены обратить внимание на тревожную тенденцию текущего года: число погибших в ДТП превышает установленные прогрессы в рамках национального проекта», – сказал он.

За десять месяцев текущего года в Татарстане зарегистрировано 2704 ДТП, в которых погибли 275 человек и более 3,2 тысячи человек получили различные травмы. В сравнении с прошлым годом выросло как число ДТП, так и погибших, уменьшилось лишь количество пострадавших.

«Расчетно-целевой показатель по проекту „Инфраструктура для жизни” по числу погибших превышен в 2,5 раза», – добавил главный Госавтоинспектор республики.

Рустем Гарипов подчеркнул, что для улучшения ситуации на дорогах республики необходимо выработать дополнительные меры.