Главный госавтоинспектор РТ напомнил водителям об опасностях осеннего и зимнего сезонов

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Республике Татарстан Рустем Гарипов обратился к участникам дорожного движения. Соответствующее видео опубликовала республиканская Госавтоинспекция.

Рустем Гарипов напомнил водителям, что осень и зима традиционно – самое опасное время на дорогах. Ухудшается видимость, загрязняются стекла, зеркала и фары. Сужается дорога, становится скользким покрытие проезжей части.

В этих условиях жизненно важно принять дополнительные меры предосторожности. Двигаться медленнее даже на хорошо знакомых маршрутах, быть готовыми к тому, что опасности могут неожиданно появляться из темноты. Стоит избегать рискованных маневров, особенно, если они связаны с выездом на встречную полосу.

«Водителям следует задействовать все доступные средства пассивной безопасности – ремни и детские сиденья. Все внимание следует уделять дороге, не отвлекаясь на смартфон и другие занятия. Помните, что вы отвечаете не только за себя, вас ждут дома близкие. Спасибо за понимание и за то, что заботитесь о безопасности на дорогах», – подытожил Гарипов.