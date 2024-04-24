Главный Госавтоинспектор Казани рассказал школьникам про безопасное поведение на дороге

Чтобы уменьшить число ДТП с детьми во время каникул, сотрудники Госавтоинспекции Казани провели в образовательных учреждениях лекции о правилах поведения на дорогах, сообщили в ведомстве.

Так, сегодня в лицее №186 с детьми пообщался начальник Госавтоинспекции Казани Эльнар Садриев.

«С наступлением теплой весенней-летней погоды дети проводят все больше времени на улице. Поэтому важно помнить основные правила безопасного поведения на дороге», – сказал главный Госавтоинспектор Казани.

Эльнар Садриев рассказал детям, как необходимо вести себя на дорогах пешеходам, велосипедистам, лицам, управляющим самокатами, напомнил об опасных местах на дорогах, которых следует избегать.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

«Особенно опасными местами для детей являются автодороги и переходы по ней. При выходе на улицу необходимо быть внимательным и осторожным, использовать специально отведенные для игр и спортивных занятий места, а не устраивать соревнования на велосипедах по проезжей части дороги», – рассказал Эльнар Садриев.

Он также напомнил, что при движении на СИМ и велосипедах важно не создавать помех другим участникам дорожного движения, в первую очередь пешеходам, использовать велопешеходные дорожки или тротуары, двигаться по правому краю проезжей части в один ряд, в случае отсутствия других участников движения. В темное время суток передвигаться на СИМ только с включенными фарами или фонарями.