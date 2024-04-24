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Главный Госавтоинспектор Казани рассказал школьникам про безопасное поведение на дороге
Чтобы уменьшить число ДТП с детьми во время каникул, сотрудники Госавтоинспекции Казани провели в образовательных учреждениях лекции о правилах поведения на дорогах, сообщили в ведомстве.
Так, сегодня в лицее №186 с детьми пообщался начальник Госавтоинспекции Казани Эльнар Садриев.
«С наступлением теплой весенней-летней погоды дети проводят все больше времени на улице. Поэтому важно помнить основные правила безопасного поведения на дороге», – сказал главный Госавтоинспектор Казани.
Эльнар Садриев рассказал детям, как необходимо вести себя на дорогах пешеходам, велосипедистам, лицам, управляющим самокатами, напомнил об опасных местах на дорогах, которых следует избегать.
«Особенно опасными местами для детей являются автодороги и переходы по ней. При выходе на улицу необходимо быть внимательным и осторожным, использовать специально отведенные для игр и спортивных занятий места, а не устраивать соревнования на велосипедах по проезжей части дороги», – рассказал Эльнар Садриев.
Он также напомнил, что при движении на СИМ и велосипедах важно не создавать помех другим участникам дорожного движения, в первую очередь пешеходам, использовать велопешеходные дорожки или тротуары, двигаться по правому краю проезжей части в один ряд, в случае отсутствия других участников движения. В темное время суток передвигаться на СИМ только с включенными фарами или фонарями.
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