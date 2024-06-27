Главный фединспектор Татарстана наградил сотрудников ГУ МЧС

Сегодня Главный фединспектор по РТ аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Виктор Демидов встретился с руководством татарстанского главка МЧС России и наградил отличившихся сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На встрече обсуждались итоги работы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), которая недавно отметила свое 40-летие. За последние годы количество несчастных случаев на воде значительно снизилось, что является результатом усилий каждого сотрудника ГИМС, отметил Демидов.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Он также высоко оценил работу сводного мобильного отряда Татарстана, который оказывал помощь жителям Оренбургской области после наводнения. Отряд занимался возведением и мониторингом состояния дамбы, контролировал уровни воды на трех постах, а также помогал местным жителям в эвакуации и доставке необходимых вещей.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас всех за эффективную и профессиональную работу в Оренбургской области, и по предотвращению последствий прохождения весеннего половодья по территории нашей республики. Это безопасность, социальное самочувствие граждан. Нисколько не сомневаюсь, что и в будущем вы так же профессионально будете выполнять свои обязанности», – сказал Главный федеральный инспектор.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

По окончании встречи Демидов наградил отличившихся сотрудников главного управления. Одним из них стал государственный инспектор по маломерным судам Марс Идрисов. В декабре 2022 года он лично принимал участие в спасении шести рыбаков на Волге возле города Тетюши, которые не могли дойти до берега из-за образовавшейся трещины на льду. Благодаря решительным и умелым действиям Идрисова удалось предотвратить гибель людей.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Майор внутренней службы Рият Ахметзянов был награжден за вклад в ликвидацию последствий весеннего паводка в Оренбургской области. Заслуженную награду вручил временно исполняющий обязанности начальника республиканского главка Ирек Кадамов.