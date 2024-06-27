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Главный фединспектор Татарстана наградил сотрудников ГУ МЧС
Сегодня Главный фединспектор по РТ аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Виктор Демидов встретился с руководством татарстанского главка МЧС России и наградил отличившихся сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На встрече обсуждались итоги работы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), которая недавно отметила свое 40-летие. За последние годы количество несчастных случаев на воде значительно снизилось, что является результатом усилий каждого сотрудника ГИМС, отметил Демидов.
Он также высоко оценил работу сводного мобильного отряда Татарстана, который оказывал помощь жителям Оренбургской области после наводнения. Отряд занимался возведением и мониторингом состояния дамбы, контролировал уровни воды на трех постах, а также помогал местным жителям в эвакуации и доставке необходимых вещей.
«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас всех за эффективную и профессиональную работу в Оренбургской области, и по предотвращению последствий прохождения весеннего половодья по территории нашей республики. Это безопасность, социальное самочувствие граждан. Нисколько не сомневаюсь, что и в будущем вы так же профессионально будете выполнять свои обязанности», – сказал Главный федеральный инспектор.
По окончании встречи Демидов наградил отличившихся сотрудников главного управления. Одним из них стал государственный инспектор по маломерным судам Марс Идрисов. В декабре 2022 года он лично принимал участие в спасении шести рыбаков на Волге возле города Тетюши, которые не могли дойти до берега из-за образовавшейся трещины на льду. Благодаря решительным и умелым действиям Идрисова удалось предотвратить гибель людей.
Майор внутренней службы Рият Ахметзянов был награжден за вклад в ликвидацию последствий весеннего паводка в Оренбургской области. Заслуженную награду вручил временно исполняющий обязанности начальника республиканского главка Ирек Кадамов.
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