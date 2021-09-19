Главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов проголосовал на думских выборах

В Татарстане 19 сентября проходит последний день выборов депутатов Госдумы РФ VIII созыва. На избирательном участке в казанской школе №96 сегодня проголосовал главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов. Также он оценил соблюдение порядка и требований Роспотребнадзора на избирательном участке.

Выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва проводятся в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Параллельно проходят довыборы в Госсовет РТ и дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.

В республике работают 2,8 тыс. избирательных участков, а также 46 временных, расположенных в роддомах, больницах, санаториях и следственных изоляторах.

Если житель республики не знает номер своего участка для голосования, он может найти его с помощью электронных сервисов ЦИК России, а также специального Telegram-бота «Мой избирательный участок».

По данным ЦИК Татарстана, 98% участков охвачены видеонаблюдением. За происходящим из республиканского Центра общественного наблюдения следят представители общественности, политических партий, ЦИК РТ, а также неравнодушные граждане, прошедшие необходимую техническую подготовку.