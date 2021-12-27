Главный эпидемиолог Татарстана: «Антиваксеры – это проявление дешевого популизма»

В Общественной палате Татарстана прошел круглый стол с участием антиваксеров, среди которых были врачи, педагоги, юристы и журналисты. На мероприятии обсудили эпидемиологическую ситуацию в стране и в мире, вопросы вакцинации и введение QR-кодов, а также отстранение от работы непривитых граждан.

Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Татарстана Дмитрий Лопушов прокомментировал ИА «Татар-информ» свою позицию по этому поводу.

«Лица, которые противодействуют вакцинопрофилактике, были, есть и будут всегда. Они вносят свой отрицательный вклад в дело избавления от новой коронавирусной инфекции, при этом прикрываются не подтвержденными никем фактами и ссылками на лже-профессоров», – высказался спикер.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Он добавил, что в противовес антиваксерам Минздрав республики проводит активную разъяснительную работу с населением, открыто рассказывая об имеющихся на сегодняшний день научных фактах о вакцинации.

«Антиваксеров не становится больше, но и меньше не становится. Есть определенная группа людей, которые хотят вызвать к себе интерес. Их не волнует, по какой тематике они будут выступать. Вакцинация сейчас на пике популярности, поэтому они ставят себя в противовес и привлекают общественное внимание», – считает Лопушов.

По его мнению, антиваксеры пытаются таким образом привлечь к себе внимание, занимаются «дешевым популизмом». При этом они не могут представить в подтверждение своих слов ни одного научного факта, а все аргументы, с которыми они не согласны, просто игнорируют.

Лопушов подчеркнул, что пытаться переубедить антиваксеров – это пустая трата времени. Гораздо важнее не позволить им ввести в заблуждение других людей.