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Ру Тат
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27 апреля 2021  10:43
Эвелина Киселёва

Главный эпидемиолог РТ в прямом эфире расскажет, как избежать Covid в майские праздники

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Завтра, 28 апреля, в аккаунте Оперативного штаба РТ по противодействию распространению коронавируса пройдет прямой эфир, посвященный вакцинации от Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
Модератором беседы выступит вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, а на вопросы жителей республики ответит главный эпидемиолог Министерства здравоохранения республики Дмитрий Лопушов. 

«Тема эфира — „Отдых с дистанцией: советы эпидемиолога“», — уточнили в ведомстве.

В Минздраве обещают, что зрители, которые присоединяться к прямому эфиру, получат ответы на вопросы: какие вакцины доступны для татарстанцев, чем грозит отсутствие сертификата о вакцинации и как провести майские праздники без последствий для здоровья? 
Трансляция начнется в 11.00, присоединиться к просмотру можно в инстаграм-аккаунте @stopcovid19.tatarstan.

прямой эфир коронавирус
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