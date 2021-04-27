Главный эпидемиолог РТ в прямом эфире расскажет, как избежать Covid в майские праздники

Завтра, 28 апреля, в аккаунте Оперативного штаба РТ по противодействию распространению коронавируса пройдет прямой эфир, посвященный вакцинации от Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Модератором беседы выступит вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, а на вопросы жителей республики ответит главный эпидемиолог Министерства здравоохранения республики Дмитрий Лопушов.

«Тема эфира — „Отдых с дистанцией: советы эпидемиолога“», — уточнили в ведомстве.

В Минздраве обещают, что зрители, которые присоединяться к прямому эфиру, получат ответы на вопросы: какие вакцины доступны для татарстанцев, чем грозит отсутствие сертификата о вакцинации и как провести майские праздники без последствий для здоровья?

Трансляция начнется в 11.00, присоединиться к просмотру можно в инстаграм-аккаунте @stopcovid19.tatarstan.