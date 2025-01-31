Главный эпидемиолог РТ призвал татарстанцев прививаться от пневмококка

Родители подвергают опасности своих детей, когда отказываются делать им прививку от пневмококка. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«С двухмесячного возраста в календаре прививок есть вакцинация от пневмококковой инфекции. Настоятельно рекомендую родителям не отказываться от прививки. К сожалению, есть родители, которые отказываются, говоря, что малышу рано делать вакцину в два месяца и они подождут до года. Это делать не надо, период очень опасный – ребенок до года может и не дожить, заболев пневмококковой пневмонией», – отметил доктор.

Дмитрий Лопушов добавил, что, как и дети, от этой инфекции должны прививаться пожилые люди, потому что у них много хронических заболеваний и пневмония приведет к значительному ухудшению здоровья.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина добавила, что в этом эпидсезоне чаще всего в Татарстане возбудителями пневмонии становятся микоплазма и пневмококк. Заболеваемость воспалением легких, в свою очередь, сейчас на уровне прошлой недели.