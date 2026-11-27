Признаки осложнения гриппа назвал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Симптомы, которые требуют срочного обращения за медицинской помощью – это нарушение сознания, спутанность речи, температура выше 40 градусов, которая не снижается после приема жаропонижающих. Также среди опасных симптомов – судороги, нарушение координации движения, затрудненное дыхание, удушье и сильная головная боль. Если есть эти признаки, необходимо безотлагательно вызвать бригаду скорой помощи», – порекомендовал Лопушов, выступая на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за ноябрь 2026 года.

Если же температура находится ниже отметки 38 градусов, это состояние не считается опасным и вызывать скорую при этом не стоит, добавил он.