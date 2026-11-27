Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов объяснил, что информация в Сети о вирусе, валящем с ног – это фейк. Об этом он рассказал сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за ноябрь 2026 года

«Понятно, что все читают различные источники информации и часто встречают информацию о "вирусе, валящем с ног". Никакого вируса, валящего с ног нет – это обычные грипп и ОРВИ. Грипп сопровождается интоксикацией и, соответственно, осложнениями. Самое молниеносное и страшное – это осложнение с летальным исходом. Второе – это постгриппозная пневмония, также это могут быть миозиты – воспаления мышц любых конечностей, и это может привести к болям в мышцах и к нарушению ходьбы. Также это может быть воспаление головного мозга – энцефалит. Поэтому грипп очень страшен своими осложнениями, которые могут проявиться на любых органах и системах», – объяснил Лопушов.

Особенно страшен грипп для людей с хроническими заболеваниями, подчеркнул он.