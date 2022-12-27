Главный эпидемиолог Челнов рассказала, как не заболеть гриппом перед Новым годом

Чтобы не заболеть перед новогодними праздниками, необходимо избегать массового скопления людей. Такой совет, а также ряд других озвучила на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Управления здравоохранения Автограда Елена Каримова.

«Не ходить в гости к заведомо заболевшим людям. Если вдруг вам необходимо все-таки оказаться в магазине, в поликлинике или других местах скопления людей, то обязательно надевайте защитную маску и используйте кожные антисептики. Старайтесь соблюдать социальную дистанцию. Также никто не отменял здоровый образ жизни — это прогулки на свежем воздухе, проветривание помещений, влажная уборка», — отметила специалист.

Главное же, по мнению Елены Каримовой, это вакцинация.

«Вы еще успеваете сделать прививку. Иммунитет формируется в течение двух недель после поставленной прививки. Все вакцины, которые имеются в городе, содержат в себе компоненты против свиного гриппа. Они эффективны и безопасны», — пояснила эпидемиолог.

Если же человек чувствует себя заболевающим или уже заболел, стоит отказаться от походов в гости, к друзьям, на работу, также не стоит заниматься самолечением, необходимо обратиться в поликлиники, отметила врач.