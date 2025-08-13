«Работа учителя должна быть престижной»: о чем Минниханов говорил с молодыми педагогами

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с молодыми педагогами и учеными республики. Какие меры поддержки необходимы молодым учителям, какие научные направления остаются самыми актуальными и кто стал главным наставником в жизни Рустама Минниханова – в репортаже «Татар-информа».





Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ

Фото: rais.tatarstan.ru

«При создании музея образования мы опирались на наши истории, традиции и династии»

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Перед встречей с молодыми педагогами и учеными он осмотрел новый музей образования «Белем».

«Открытие такого музея – знаковое событие. Мы должны поднять авторитет учителя и педагога, где бы он ни работал: дошкольные учреждения, школа, техникум, колледж или вуз. Это люди, которые формируют наше будущее. Символично, что музей открылся в нашем главном центре подготовки педагогических кадров. При формировании экспозиции мы опирались на наши историю, традиции и династии», – отметил Минниханов.

Вместе с заместителем Председателя Госсовета РТ Маратом Ахметовым, мэром Казани Ильсуром Метшиным и министром образования и науки РТ Ильсуром Хадиуллиным Раис Татарстана осмотрел выставку музея. Она отражает развитие образования в Татарстане от эпохи Средневековья до наших дней.

При входе в музей – сервисно-информационная зона, где посетителей встречает панно «История становления государственности Республики Татарстан» Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов подарил музею книги Пушкина и Еники

При входе в музей – сервисно-информационная зона, где посетителей встречает панно «История становления государственности Республики Татарстан».

Основная экспозиция состоит из нескольких разделов. В основу собрания легли коллекции Музея народного образования Республики Татарстан (более 5 тыс. единиц хранения), который был создан в 1985 году.

Первый раздел рассказывает о зарождении и развитии письменности татарского народа. Зал начинается с рассказа об эволюции систем письменности – от тюркской руники, арабского письма и латиницы до кириллицы. Большое место уделено развитию книгоиздания и книжной культуре татар. Посетители могут увидеть рукописи на арабском алфавите, издания на арабице, латинице и кириллице. Отдельная витрина посвящена истории создания и развития букварей (әлифба), учебников и учебных пособий.

Следующие разделы экспозиции раскрывают историю образования в республике – от татарских школ (мәктәп) и медресе (мусульманское религиозно-просветительское учреждение) до становления и развития современной системы образования республики, охватывая все его уровни, начиная с дошкольного.

Основная экспозиция состоит из нескольких разделов. В основу собрания легли коллекции Музея народного образования Республики Татарстан, который был создан в 1985 году Фото: rais.tatarstan.ru

Экспозицию завершает раздел о педагогических династиях Республики Татарстан. Он содержит документы, награды и различные материалы о вкладе известных педагогов, членов различных династий в систему образования республики.

Рустам Минниханов передал музею книгу татарского писателя-прозаика Амирхана Еники и сборник классика русской литературы Александра Пушкина. Издания он подписал – «с наилучшими пожеланиями» – на русском и татарском языках.

От Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева музей получил в дар издание, посвященное 15-летию Республиканского фонда «Возрождение» «Возрождение. Созидание. Наследие» и детскую книгу «Рөстәм маҗаралары» («Приключения Рустама») Аделя Кутуя.

Также Минниханов оставил свой автограф на панно с его цитатой:

«Путь татарстанской педагогики – это путь доверия, профессионализма и общей ответственности за результат».

«Авторитет учителя нужно вывести на новый уровень, эту линию мы сейчас продвигаем»

После осмотра музея Минниханов отправился на встречу с молодыми педагогами и учителями в актовом зале.

«Роль, значение и статус педагога необходимо вознести до советского уровня. Тогда учителя были крайне авторитетны, а отношение к ним в обществе было особым. Мы сейчас продвигаем такую линию. Одно дело – материально-техническая база, но главное – люди. Особенно молодые, прогрессивные и мотивированные. Сегодняшняя наша встреча даст нам обратную связь и даст понять, на что нужно обратить большее внимание. Начальникам показывают только хорошее, поэтому от вас я жду каких-то замечаний и рекомендаций», – поприветствовал участников встречи Раис РТ.

Молодежь – это будущее Татарстана, от нее зависит, какой республика будет через годы. Необходимо обеспечить заинтересованность и высокое качество жизни граждан. Без педагогов это невозможно, подчеркнул Минниханов.

Рустам Минниханов: «У меня было много экзаменов: в школе, в вузе, когда доверяют новую должность. Но самый главный экзамен – правильно жениться. Остальные вещи можно исправить» Фото: rais.tatarstan.ru

«Главное – правильно жениться, остальное можно исправить»

Первый же вопрос Минниханову касался главных экзаменов в его жизни.

«У меня было много экзаменов: в школе, в вузе, когда доверяют новую должность. Но самый главный экзамен – правильно жениться. Остальные вещи можно исправить», – улыбнулся Раис Татарстана.

Также он рассказал о главных наставниках в своей жизни. По его словам, одну из решающих ролей сыграл Первый Президент Татарстана – Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

«У меня в жизни было много наставников. Но если взять главного, то это Минтимер Шарипович. Он наш учитель и наставник. Под его руководством я начал работать в 1993 году, когда стал главой администрации», – отметил Раис Татарстана.

Кроме того, он порассуждал, ученым в каком направлении он мог бы стать.

«У меня инженерный склад ума. Я бы выбрал технические инженерные науки. Также у меня были предпринимательские качества. Но получилось как получилось», – с юмором подытожил Минниханов.

Вадим Кормишин: «В Татарстане много делается для поддержки молодых педагогов. Система грантовой поддержки, единовременные выплаты и другие меры» Фото: rais.tatarstan.ru

Достойная зарплата и жилье: как поддержать молодых педагогов?

Несмотря на множество мер поддержки, существующих в Татарстане для молодых педагогов, до сих пор существует проблема дефицита кадров. Такое мнение высказал Минниханову учитель информатики общеобразовательной школы «Университетская» Елабужского института Вадим Кормишин.

«В Татарстане много делается для поддержки молодых педагогов. Система грантовой поддержки, единовременные выплаты и другие меры. Тем не менее многие учителя уходят из школы. Как думаете, какие еще методы поддержки необходимо ввести?» – отметил Кормишин.

Минниханов также обозначил свою обеспокоенность этой проблемой и обозначил два главных направления для ее решения.

«Работа учителя должна быть престижной и оплачиваться соответствующим образом. Второй момент – это жилищный вопрос. Мы должны работать в этом направлении эффективнее. Нужно сделать приоритет в части закрепления педагогов в районах и городах, используя механизмы субсидирования жилья и другие меры поддержки», – отметил Рустам Минниханов.

Юлия Кареева: «В рамках празднования мы предлагаем провести республиканский научно-технический форум в формате Конгресса молодых ученых, который проводится на федеральном уровне» Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов поддержал идею проведения Конгресса молодых ученых в Татарстане

В 2026 году исполнится 30 лет Движению молодых ученых и специалистов Татарстана. К этой дате можно провести в республике Конгресс молодых ученых, который сейчас проводится на федеральном уровне. С такой инициативой к Раису Татарстана Рустаму Минниханову обратилась председатель движения Юлия Кареева.

«В следующем году нашей организации исполняется 30 лет. Наша организация является, пожалуй, единственной в стране, которая имеет такую богатую историю. В рамках празднования мы предлагаем провести республиканский научно-технический форум в формате Конгресса молодых ученых, который проводится на федеральном уровне», – обратилась к Минниханову она.

Раис Татарстана поддержал идею и дал соответствующие поручения.

«Министерство по делам молодежи активно работает по этой тематике. Мы поддержим. Министр здесь – Лейла Ринатовна [Фазлеева], это ваш периметр. Давайте красиво это организуем, принимайте», – сказал Минниханов.

«Точка роста нашей республики – это нефтяная промышленность, нефтехимия, машиностроение» Фото: rais.tatarstan.ru

Какие самые перспективные направления в науке Татарстана?

В каких направлениях молодым ученым Татарстана следует работать сейчас, поинтересовалась у Минниханова преподаватель Института полимеров КНИТУ Айгуль Валеева.

«Если вы преподаете, то нужно готовить кадры. Если еще и занимаетесь наукой, то нужно привлекать нашу молодежь к этой деятельности. Точки роста нашей республики – это нефтяная промышленность, нефтехимия, машиностроение», – ответил Рустам Минниханов.

Если говорить о новых направлениях, то это аддитивные технологии, искусственный интеллект и автоматизация.

В конце встречи молодые ученые и педагоги сделали общую фотографию с Рустамом Миннихановым Фото: rais.tatarstan.ru

«Технологии должны базироваться только на отечественной науке»

Актуальна ли прикладная работа студенческих научных клубов для Татарстана, поинтересовался доцент кафедры высокомолекулярных и элементоорганических соединений Химического института имени Бутлерова КФУ Роман Семенов.

«В условиях ограниченности доступа к технологиям наших индустриальных партнеров они должны ориентироваться только на отечественную науку. Это осознают и руководители крупных компаний. Они переосмыслили подход к этому направлению», – сообщил Минниханов.

По его словам, то, чем занимаются студенческие научные клубы, очень востребовано.

В конце встречи молодые ученые и педагоги сделали общую фотографию с Рустамом Миннихановым.