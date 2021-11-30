Эксперт напомнил татарстанцам об автоматическом продлении инвалидности до 1 марта

До 1 марта 2022 года жителям Татарстана с инвалидностью не нужно обращаться по поводу ее продления – процедура происходит дистанционно в режиме заочного проведения МСЭК (медико-социальной экспертизы). Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал руководитель, главный эксперт по медико-социальной экспертизе Главного бюро медико-социальной экспертизы РТ Ригель Низамов.

«Начиная с апреля 2020 года Правительством РФ установлены некоторые особенности признания лица инвалидом. Они продиктованы неблагоприятной эпидобстановкой в мире. В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции медико-социальная экспертиза проводится в соответствии с временным порядком признания лица инвалидом – освидетельствование граждан проводится только в заочной форме. Этот порядок будет действовать до 1 марта 2022 года», – рассказал Низамов.

Как пояснил главный эксперт МСЭК РТ, лицам, у которых инвалидность истекает в этот период, она автоматически продлевается на шесть месяцев. Данные поступают от ПФР также в автоматическом режиме за семь дней до истечения действующего срока установленной инвалидности. Затем Главное бюро МСЭК не позднее, чем за 3 дня до истечения срока, продлевает его. При этом лицо, статус инвалида которому продляется, уведомляется об этом по телефону и письмом, индивидуальная программа реабилитации (ИПР) формируется в электронном виде, но при запросе может быть предоставлена в бумажном.

За это время было принято решение о продлении статуса инвалида для 40 тысяч человек старше 18 лет и примерно 5 тысячам несовершеннолетних.

«Все лечебные учреждения работают на Covid-19, мы это понимаем. Нет возможности повторно обследовать таких граждан, поэтому некоторым из них инвалидность автоматически заочно продлялась дважды, некоторым и трижды. При этом если у гражданина появилась возможность взять направление, мы проводим очное освидетельствование, независимо от того продлена ему инвалидность автоматически или нет в зависимости от того, усилился ли диагноз или есть потребность в новых технических средствах реабилитации в связи с другими заболеваниями. Мы оформляем новые документы, определяем инвалидность заново и в этом случае устанавливаем срок инвалидности на тот период, который предусматривает это заболевание», – разъяснил Ригель Низамов.

Спикер констатировал, что самыми частыми причинами инвалидности среди взрослого населения остаются онкологические заболевания, заболевания системы кровообращения и костно-мышечного аппарата. Основная причина инвалидности у детей – психические заболевания. На втором месте болезни нервной системы, на третьем – врожденные аномалии.