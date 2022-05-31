Главный детский психиатр-нарколог РТ объяснил родителям, что делать, если ребенок курит

Как поступить, если ребенок начал курить? Советы родителям на пресс-конференции в «Татар-информе» дал главный детский психиатр-нарколог Минздрава РТ, заместитель главного врача Республиканского клинического наркодиспансера по детской наркологии Степан Криницкий.

«В любой проблеме с психоактивными веществами, а курение – это употребление психоактивного вещества никотин, главное условие хорошего эффекта от любой профилактики – это хороший контакт родителя и ребенка», – отметил спикер.

Доверительные отношения помогут заметить начало зависимости, ребенок изменится, когда начнет курить. Он будет прятаться от родителей и скрывать свое новое пристрастие, внимательный родитель заметит изменения в психоэмоциональном состоянии ребенка.

Разговор по душам, который возможен только при хорошем контакте, позволит выяснить причину того, почему он начал курить.

«Ребенку нужна помощь, чтобы безболезненно отказаться от привычки. Потому что зачастую для ребенка отказ довольно болезненен, потому что, взяв в руки сигарету или электронный девайс, которым он потребляет никотиносодержащие вещества, он соответствует некоторому клише, статусу, какому-то лидеру, принятому в их молодежной среде. Прекратить употреблять и не утратить этого статуса поможет хороший эмоциональный контакт родителя с ребенком», – добавил главный детский психиатр-нарколог РТ.

По его словам, запретить курить дочке или сыну нужно сразу же, не давать «перерасти» этому в привычку. Нельзя давать ребенку накуриться так, чтобы ему стало плохо и чтобы из-за отравления он навсегда распрощался с привычкой. Достаточно доверительного разговора и ненавязчивого возврата к теме, лишний раз спросить о его эмоциональном самочувствии, а не жесткий контроль за карманами.