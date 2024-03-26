Главный детский невролог ПФО объяснила, насколько разными могут быть приступы эпилепсии

Формы и проявления заболевания эпилепсия могут быть самыми разными. О том, какими бывают приступы на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала главный детский невролог ПФО, заведующая кафедрой детской неврологии КГМА Елена Морозова.

«Существует перечень форм эпилепсии. Они очень разные – до 60 разных приступов. Не обязательно, что человек в приступе эпилепсии упадет на землю и у него начнутся судороги», – заметила врач.

Например, могут быть когнитивные приступы – это внезапно появляющаяся картинка, которая может либо мешать пациенту, или даже наоборот – она будет ему приятна, но в этот момент у него будет происходить изменение сознания.

В 75% случаев эпилепсия начинается в детском возрасте. Даже может меняться во время взросления пациента.

«У некоторых детей могут быть приступы, влияющие на качество их обучения в школе, которые могут не замечать родители», – заметила Елена Морозова.

О приступе у младенца могут свидетельствовать хаотичные движения глазами. У детей постарше могут возникать стериотипно повторяющиеся состояния, например, замирания на какое-то время.

«Родители обращаются к ребенку и видят, что он как будто несколько секунд отсутствует, это может быть очень короткий процесс», – объяснила доктор.

Важно, что такое поведение периодически повторяется в течение какого-то времени.