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Главный детский невролог ПФО объяснила, насколько разными могут быть приступы эпилепсии
Формы и проявления заболевания эпилепсия могут быть самыми разными. О том, какими бывают приступы на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала главный детский невролог ПФО, заведующая кафедрой детской неврологии КГМА Елена Морозова.
«Существует перечень форм эпилепсии. Они очень разные – до 60 разных приступов. Не обязательно, что человек в приступе эпилепсии упадет на землю и у него начнутся судороги», – заметила врач.
Например, могут быть когнитивные приступы – это внезапно появляющаяся картинка, которая может либо мешать пациенту, или даже наоборот – она будет ему приятна, но в этот момент у него будет происходить изменение сознания.
В 75% случаев эпилепсия начинается в детском возрасте. Даже может меняться во время взросления пациента.
«У некоторых детей могут быть приступы, влияющие на качество их обучения в школе, которые могут не замечать родители», – заметила Елена Морозова.
О приступе у младенца могут свидетельствовать хаотичные движения глазами. У детей постарше могут возникать стериотипно повторяющиеся состояния, например, замирания на какое-то время.
«Родители обращаются к ребенку и видят, что он как будто несколько секунд отсутствует, это может быть очень короткий процесс», – объяснила доктор.
Важно, что такое поведение периодически повторяется в течение какого-то времени.
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