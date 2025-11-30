«Главный человек в жизни каждого»: ЗАГСы Татарстана провели мероприятия ко Дню матери

В ЗАГСах Татарстана прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню матери. В районных отделах были организованы мастер-классы, уроки заботы о малышах для беременных и семьеведения для школьников, чествования многодетных мам. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Кабмина РТ.

Фото: пресс-служба Управления ЗАГС Кабмина РТ

«В круглых столах, мастер-классах и тренингах приняли участие психологи, педиатры, религиозные деятели и эксперты в области семьи и демографии. Многодетные мамы поделились опытом семейной жизни и воспитания детей. В Актанышском ЗАГСе прошли уроки для учащихся школ, на которых ребята узнали о роли мамы в жизни каждого. Имам-мухтасиб Актанышского района Руслан хазрат Муртазин рассказал о материнской любви и терпении, которые сопровождают ребенка на всем его жизненном пути. Во дворце бракосочетаний Нижнекамска на мероприятие были приглашены семьи, в которых недавно родились дети», – рассказали в пресс-службе.

На праздничное мероприятие в Нижнекамске пригласили семью Шиминых, у которых родился третий малыш. Отец семейства, участвующий в специальной военной операции, сейчас находится в отпуске и тоже присутствовал на празднике. В Набережных Челнах молодым родителям в торжественной обстановке вручили свидетельства о рождении малышей.

Фото: пресс-служба Управления ЗАГС Кабмина РТ

Жительниц Татарстана с Днем матери поздравила начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» Эльвира Ахметова.

«Мама – самый главный человек в жизни каждого из нас. Роль мамы в рождении и воспитании неоценима. В республике реализуются меры по поддержке материнства и беременных женщин. Радует, что количество многодетных семей с каждым годом растет. В республике проживают более 55 тыс. многодетных семей, и при этом за последние 12 лет их количество возросло в два раза. День матери – прекрасная возможность проявить уважение и любовь к мамам», – заметила она.