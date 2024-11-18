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СВО 18 ноября 2024 13:23

«Главный человек в судьбе»: в Нижнекамске состоится концерт для матерей бойцов СВО

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В конце этой недели в Нижнекамске запланирована череда праздничных мероприятий по случаю Дня матери. Мероприятия пройдут и в микрорайонах города, и в бюджетных учреждениях. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель главы Нижнекамского района РТ Александр Умников.

«Двадцать второго ноября мы планируем провести праздничный концерт с участием мам наших защитников — участников специальной военной операции», — анонсировал выступающий. Особое внимание он призвал уделить матерям бойцов СВО — навестить их, поздравить, почествовать в трудовых коллективах.

Общественная организация «Женщины Нижнекамска» приглашает всех на праздник, посвященный Дню матери. Мероприятие состоится 24 ноября в центре креативных индустрий «База».

В программе запланированы праздничный концерт, кукольный спектакль, разнообразные бесплатные мастер-классы, лекции и тренинги, конкурс детских рисунков, ярмарка подарков, фотозоны, игровые зоны, розыгрыш призов, чек-ап здоровья.

«В конце этой недели мы будем отмечать социально-значимый праздник — День матери. Прошу обратить внимание на эту важную дату. Мама — это главный человек в судьбе каждого человека. Сегодня очень большое внимание со стороны государства уделяется теме материнства и детства, и мы в свою очередь на своем уровне должны проводить соответствующую работу», — поручил заместитель главы района.

День матери был установлен указом Президента РФ в 1998 году. Праздник направлен на укрепление семейных устоев, поддержку традиции бережного отношения к женщине и почитание матерей. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.

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#день матери
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